Вслед за метро в Киеве дорожают маршрутки

Цены на проезд в маршрутках выросли не только в столице, но и в городах запада Украины

Вслед за повышением цен на проезд в метро и электротранспорте, в Украине дорожает и проезд в маршрутках. Так, с 17 мая цена билета в нескольких столичных автобусах достигла 8 гривен.

Подорожание проезда коснулось не только Киева, но и городов на западе страны. На одну гривню подорожал проезд в Луцке – и теперь стоит 5 гривен. Кроме того, аналогично подскочили цены на проезд и в Мукачево.

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Напомним, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян:

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривен, – сообщил заместитель председателя КГГА. – То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

Между тем, киевские власти заверили, что будут сохранены все льготы на проезд в общественным транспорте: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.