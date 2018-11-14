Wizz Air открыл новый рейс из Харькова в Лондон

Сегодня, 07:56

Лоукостер начал выполнять полеты по маршруту Харьков-Лондон-Харьков

Фото: аэропорт Харьков
Фото: аэропорт Харьков

Венгерский лоукостер Wizz Air приступил к выполнению рейсов по маршруту Харьков-Лондон-Харьков. Первый рейс в аэропорт Лондон-Лутон был отправлен в 13:24 по киевскому времени.

Перелет осуществляется на Airbus A320-232 с регистрационным номером G-WUKF. Возраст воздушного судна – 7 месяцев.

Рейсы из Харькова в Лондон будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути – 3 часа 55 минут.

В авиакомпании Wizz Air напомнили, что 25 ноября из Харькова также стартуют рейсы в Вену. Они будут осуществляться по средам и воскресеньям, а с 18 февраля – по вторникам, четвергам, субботам.

Также до конца года начнутся полеты самолетов лоукостера из Львова в Франкфурт-Хан – с 14 декабря по понедельникам и пятницам, а с 2019 года – по средам и воскресеньям.

Напомним, что 30 октября венгерский лоукостер Wizz Air осуществил первый перелет по маршруту Львов-Братислава.

Как сообщалось, Wizz Air откроет четыре новых рейса в Европу из Украины.

Из аэропортов Украины стартовали 22 новых рейса, причем большинство из них будет выполнять Ryanair – 12 из Киева и 5 из Львова, заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 октября крупнейший европейский лоукостер Ryanair начал выполнять перелеты из киевского аэропорта "Борисполь" в шесть европейских городов – Вильнюс (Литва), Варшаву и Быдгощ (Польша), Барселону (Испания), Братиславу (Словакия) и Лондон (Великобритания).
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ЦТС

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