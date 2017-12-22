Wizz Air пустил прямой рейс в Арктику

Вчера, 04:16

Самолеты за полярный круг летают дважды в неделю – по вторникам и субботам

Фото: cheap-trip.eu
Фото: cheap-trip.eu

Маршрутная сеть авиакомпании Wizz Air пополнилась первым аэропортом, который находится за Северным полярным кругом. С 16 декабря перевозчик начал летать из польского Гданьска в норвежский Тромсе.

Рейсы выполняются дважды в неделю – по вторникам и субботам. С 29 марта 2018 года добавится еще одна частота – по четвергам. 

"Мы уверены, что наши польские клиенты насладятся посещением этого современного города в Арктике, где природа и культура идут бок о бок. Мы также считаем, что благодаря новому направлению больше норвежцев смогут посетить Померанию (историческая область на балтийском побережье Польши. – Ред.), что будет способствовать развитию туризма в этом регионе", – заявил менеджер по коммуникациям Wizz Air Габор Вашархели.

Wizz Air начал летать в Гданьск в 2004 году. С тех пор авиакомпания перевезла более 14 млн пассажиров. Отметим, что из Украины в Гданьск можно долететь из Киева. Также в этот польский город начнут выполняться рейсы из Львова – с 26 марта следующего года.

В целом Wizz Air расширяет карту полетов из Украины. Так, Wizz Air намерена запустить пять новых рейсов из Лондона, в частности, во Львов. Полеты во Львов стартуют 18 сентября 2018 года. Планируется, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов стартует от 30 евро.
полеты, авиа, арктика, Гданьск, Wizz Air, Тромсе

Вы сейчас просматриваете новость "Wizz Air пустил прямой рейс в Арктику". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Центр транспортных стратегий

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Украинцы рассказали, сколько готовы платить за лоукост-перелеты

15 Декабря, 13:49

Почти половина опрошенных не смогла ответить, так как не собирается пользоваться услугами авиакомпаний

Транспорт

Фото: Ramón / Wikipedia

Украину и Узбекистан снова свяжут прямые авиарейсы

13 Декабря, 15:21

Решение принято по результатам переговоров в Ташкенте
Загрузка...

Транспорт

Фото: AFP

Ryanair вышел на финишную прямую переговоров с Украиной - Омелян

13 Декабря, 14:56

Министр уверен, что лоукост-авиакомпания начнет работу на украинском рынке

США

фото AFP

Трамп распорядился вернуть американцев на Луну

12 Декабря, 02:04

Американский президент подписал директиву о возобновлении полетов американцев на Луну

Транспорт

Фото: Lufthansa

Немцы показали самолет будущего с кроватями в бизнес-классе

30 Ноября, 04:16

Для создания концепции нового салона авиакомпания привлекла более 500 пассажиров

Украина

Фото: Twitter.com / @Huber62

Украина присоединится к воздушному пространству ЕС

24 Ноября, 16:22

Конкретные сроки в декларации не указаны, но отдельным пунктом прописано, что ЕС поможет Украине в ряде направлений
Загрузка...