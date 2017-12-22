Wizz Air пустил прямой рейс в Арктику

Самолеты за полярный круг летают дважды в неделю – по вторникам и субботам

Маршрутная сеть авиакомпании Wizz Air пополнилась первым аэропортом, который находится за Северным полярным кругом. С 16 декабря перевозчик начал летать из польского Гданьска в норвежский Тромсе.

Рейсы выполняются дважды в неделю – по вторникам и субботам. С 29 марта 2018 года добавится еще одна частота – по четвергам.

"Мы уверены, что наши польские клиенты насладятся посещением этого современного города в Арктике, где природа и культура идут бок о бок. Мы также считаем, что благодаря новому направлению больше норвежцев смогут посетить Померанию (историческая область на балтийском побережье Польши. – Ред.), что будет способствовать развитию туризма в этом регионе", – заявил менеджер по коммуникациям Wizz Air Габор Вашархели.

Wizz Air начал летать в Гданьск в 2004 году. С тех пор авиакомпания перевезла более 14 млн пассажиров. Отметим, что из Украины в Гданьск можно долететь из Киева. Также в этот польский город начнут выполняться рейсы из Львова – с 26 марта следующего года.

В целом Wizz Air расширяет карту полетов из Украины. Так, Wizz Air намерена запустить пять новых рейсов из Лондона, в частности, во Львов. Полеты во Львов стартуют 18 сентября 2018 года. Планируется, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов стартует от 30 евро.