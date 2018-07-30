Задержка рейсов в "Борисполе": Мининфраструктуры хочет изменить правила

Авиакомпаниям могут уменьшить плату за слишком долгую стоянку самолетов, если причиной задержки стала плохая погода

Министерство инфраструктуры Украины намерено ввести 50%-ную скидку к ставке сбора за сверхнормативную стоянку самолетов в международном аэропорту "Борисполь", если это произошло по причине плохой погоды. Проект такого приказа обнародован на сайте Мининфраструктуры, а его общественное обсуждение продлится до 27 августа 2018 года.

"К сбору за сверхнормативную стоянку применяется коэффициент 0,5 в случае задержки авиарейса, вызванной метеорологическими условиями", – говорится в проекте предлагаемых министерством изменений.

При этом, согласно проекту приказа министерства, сбор за сверхнормативную стоянку не взимается, если задержка авиарейса произошла:

по вине работников аэропорта;

при выполнении рейсов под буквой "А", которые выполняет государственное авиационное предприятие "Украина".

Также, согласно проекту приказа, сбор не взымается за стоянку воздушных судов, по которым "с эксплуатантом аэропорта заключено соответствующее соглашение на хранение или размещение на определенный срок".

Помимо введения скидки документ также уточняет определения разных видов сборов:

за обслуживание воздушного судна и пассажиров в аэропорту;

за обеспечение взлета и посадки;

за обслуживание пассажиров в аэровокзале;

за обеспечение авиабезопасности и за сверхнормативную стоянку воздушных судов.

По мнению министерства, новая редакция аэропортовых сборов "Борисполя" позволит четко соблюдать принципы формирования тарифов ИКАО, зафиксировать четкое определение стоимостной основы сборов, а также урегулирует вопрос об избежании двойного включения затрат при формировании ценовой политики дополнительных услуг аэропорта.

Мы писали о том, что днем 17 июля в аэропорту "Борисполь" задержали вылет нескольких рейсов– во Франкфурт, Париж и Шарм-Эль-Шейх.

Напомним, этим летом украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.

Во многом ситуации, в которых оказывались туристы, похожи: им сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а в потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет.

В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянутся от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.