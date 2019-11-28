Закон о детских автокреслах в действии: таксисты отказываются везти детей, а полиция уже штрафует

Фото: flickr.com

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На днях исполнилась неделя закону о детских автокреслах. Напомним, по новым правилам ребенок должен находиться в автомобиле в автокресле. Если эта норма нарушается, то водителю грозит штраф 510 грн.

Мы обзвонили несколько крупных служб такси в Киеве и регионах и выяснили, что даже в столице заказать такую машину стало проблемой. Не редкостью уже стали словесные конфликты и мелкие споры клиентов с таксистами.

"Родители считают, что автокресло должно быть в каждой машине. Таксисты считают, что о детях должны заботиться именно родители. В итоге доходит до ругани по телефону или при посадке. Пассажиры нецензурно выражаются, хлопают дверьми, когда водитель отказывается везти без кресла. Например, у нас машин с автокреслами "на сейчас" нет. Можем сформировать заявку и ждать, когда, например, у служб-партнеров будет свободным такой автомобиль. За автокресло придется доплатить 50 гривен", – рассказали нам в одной из крупнейших служб-такси.

Еще в одной службе нам рассказали, что автокресел у них нет, но водители соглашаются везти детей и без них.

"Могу вам дать номер водителя, договаривайтесь напрямую", – сообщила нам диспетчер.

В третьей службе такси "Сегодня" рассказали, что также "на сейчас" у них автомобиля с автокреслом нет, но если пассажир готов ждать, то в течение часа попытаются найти.

"Водители отказываются везти без автокресла, потому что ввели "драконовские" штрафы", – сказала нам диспетчер.

В свою очередь, председатель профсоюза таксистов Украины Василий Попик считает, что закон мешает таксистам работать.

"Принят закон, который невозможно выполнить. Дети в Украине растут, имеют разный вес, разный рост. Поэтому выходит, что в каждом автомобиле такси должна быть люлька и два кресла разных размеров. Это нереально, – говорит Попик. – Уже были первые конфликты. Например, львовский таксист не взял пассажиров с ребенком. Клиенты вели себя вызывающе. Первыми о безопасности ребенка должны думать родители ребенка. У них есть два варианта – при вызове такси сказать рост и вес ребенка. Подбор кресла займет время и обойдется несколько дороже. Второй вариант – выйти к такси со своим креслом. Я бы штрафовал родителей, которые не позаботились о безопасности своего ребенка".

Как нам сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк, за время действия закона об автокреслах (c ноября) киевские патрульные выявили всего 10 водителей, перевозивших детей до 12 лет без автокресел. По словам Мартынюка, это произошло при остановке автомобилей за другие нарушения: превышение скорости, проезд на запрещающий знак светофора и т. д. Но водители были оштрафованы на 510 грн каждый и за нарушение правил перевозки детей.

"Специально патрульные не "охотятся" за водителями, даже если на автомобиле есть соответствующий знак "Ребенок в машине", – уточнил Мартынюк. – Потому что невозможно определить ни возраст ребенка, ни сидит ли он в специальном кресле, особенно если стекла тонированы. Родители должны понимать: кресло нужно не "для инспектора", а для безопасности их собственного ребенка. И если случится ДТП, отвечать будет тот, кто за рулем".

Также Мартынюк подтвердил правоту водителей такси, которые отказываются перевозить детей без автокресел. Потому что отвечать в случае ДТП будут таксисты, а не родители или служба вызова такси, не принявшие мер для безопасной перевозки малолетних.

Для детей старше трех лет это может быть не только автокресло, но и так называемый бустер – упрощенное автокресло без спинки, боковой защиты и дополнительных ремней. Он позволяет поднимать ребенка над сидением автомобиля и пристегивать его штатным автомобильным ремнем безопасности. Такое кресло дешевле и компактнее, его можно перевозить в багажнике такси.

Напомним, 20 ноября вступил в силу закон об автокреслах. За перевозку детей без них предусмотрен штраф в размере 510 грн, за повторное такое нарушение – 850 грн.

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