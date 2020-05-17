Закрытое метро помогло в борьбе с COVID-19: в Минздраве оценили эффект

Степанов напомнил, что подземка перестала работать и в других странах

Закрытие метро в Украине для предотвращения распространения коронавируса было правильным решением. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов после того, как мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу столичной подземки с 25 мая.

Степанов напомнил, что Украина – не единственная страна, которая во время карантина закрыла метро. Например, в китайском Ухане метрополитен не работал два месяца. Также работу подземки остановили или ограничили во Франции, Великобритании и Индии.

"Если посмотреть на результат, которого мы достигли, то это уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех кроватей. Нам это удалось удержать", – сказал Степанов.

Реклама В тренде Триллионы долларов: эксперты подсчитали потери мировой экономики от пандемии

При этом министр уточнил, что сейчас загруженность больничных коек в Украине составляет не более 13%.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает распространяться стабильно высокими темпами. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 мая, за последние сутки было обнаружено 433 новых зараженных.

При этом с 11 мая в стране ослабили карантин. Власти вернули украинцам право работать, но многие люди не могут это право реализовать, потому что не ходит транспорт. После смягчения ограничений Киев остановился в огромных пробках, именно поэтому столичные власти попросили правительство как можно скорее разрешить работу общественного трансопрта. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко показал, как столичную подземку уже готовят к запуску:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама