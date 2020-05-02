Закрытый для полетов аэропорт Вильнюса превратили в автокинотеатр: что показывали

Автокинотеатр на перроне в аэропорту Вильнюса. Фото: аэропорт Вильнюса

После отмены из-за коронавируса почти всех полетов аэропорт Вильнюса, который прошлой осенью оригинально прорекламировали, стал местом притяжения для любителей кино – на перроне аэропорта в среду вечером открыт автокинотеатр. Об этом сообщил портал "Балтийский курс".

"Мы всегда находимся в поиске новых уникальных мест и впечатлений. Об аэропорте мы мечтали уже давно, но возможность появилась только сейчас, когда авиация встала", – рассказал организатор автокинотеатра, руководитель кинофестиваля Kino pavasaris Альгирдас Рамашка.

На первый сеанс автокинотеатра посмотреть корейский фильм "Паразиты" на экране размером с пятиэтажный дом собрались несколько сотен гостей. Но скоро продавать билеты будут всем желающим.

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Рамашка рассказал, что для открытия автокинотеатра в аэропорту необходимо было юридически изменить границы аэропорта, получить разрешения, получить частоты FM, чтобы зрители могли слушать звук у себя в автомобилях. Однако эксперимент признали успешным и теперь обсуждается возможность открытия автокинотеатров в других аэропортах Литвы.

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Правительство планирует разрешить полеты 13 мая. Пока аэропорт не начнет работать в полную силу, кино и полеты друг другу не помешают.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским лидером Гитанасом Науседой. Глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

Президент Литвы высоко оценил личный вклад Владимира Зеленского в реализацию реформ, особо отметив важность принятия исторической земельной реформы как одной из лучших предпосылок для построения сильной экономики.

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