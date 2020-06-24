Зеленский поговорил с Эрдоганом о запуске авиасообщения: названа дата

Турция и Украина могут наладить авиасообщение с 1 июля. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Реклама

Глава государства считает, что это поможет восстановить туристическую отрасль.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", – сообщил Зеленский в Twitter.

Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Литва, которая поддерживает интеграцию Украины и ЕС, с июля может открыть некоторые маршруты за пределами Шенгенской зоны – с Украиной и Грузией.

Реклама

Напомним, польский авиаперевозчик LOT планирует с 1 июля возобновить выполнение международных рейсов из Варшавы. Компания опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев и еще 19 городов. Авиакомпания будет летать из Варшавы в украинскую столицу со 2 июля (аэропорт "Борисполь").

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить сообщение. Однако из-за того, что пандемия коронавируса развивалась в разные сроки, по разным сценариям и власти государств принимали разные меры борьбы с ней, доступ во многие страны пока ограничен.

Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама