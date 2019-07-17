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Зеленский проверил дороги в Николаевской области и потребовал отчета по всей Украине

17 июля, 16:57

Президент предложил использовать для ремонта кредитные средства

Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М-14 Николаев – Кропивницкий, и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В свою очередь, и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко заявил, что для завершения ремонта трассы М-14 нужно найти еще 1,5 млрд грн. Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н-24 – это автомобильная трасса национального значения, проходящий по территории Кировоградской и Николаевской областей.

Зеленский, в свою очередь отметил, что эти дороги следует привести в порядок до конца 2020 года, а финансирование можно привлечь за счет кредитных средств: "Мы разговаривали вчера с федеральным канцлером Германии госпожей Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств", – отметил президент.

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Также во время встречи шла речь о проблемах со злоупотреблениями при проведении тендеров. Президент заявил о недопустимости таких ситуаций и поручил упорядочить условия тендеров. Также он поручил выяснить, какие еще дороги в Украине нуждаются в ремонте.

"Проведите совещание в пятницу (19 июля. – Ред.) по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал президент.

Напомним, ранее правительство правительство одобрило масштабную программу развития дорог местного значения. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

Как известно, стоимость строительства цементобетонных дорог выше, чем асфальтобетонных, но их нужно реже ремонтировать, а значит эксплуатация обойдется дешевле. По оценке HeidelbergCement AG, затраты на строительство и эксплуатацию сравняются в течение 10 лет, а далее цементная дорога будет выгоднее.

Также новости "Сегодня" сообщали, что турки и украинцы уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Украина может вернуть себе статус великой транзитной артерии:

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Тег дороги, Зеленский, николаевская область, Владимир Зеленский, трассы, ремонт дорог, М-14

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Источник:

Сегодня

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