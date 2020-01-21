Ж/д собщение с Донбассом: "Укрзализныця" рассказала, сколько потеряла пассажиров

В Донецк из Киева ездило меньше народа, чем во Львов. Но больше, чем в Одессу

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В последнее время тема железнодорожного сообщения с регионами ОРДЛО, которые, как известно, находятся в транспортной блокаде с 2017 года, все чаще на слуху. Так, в декабре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "ни пассажирского, ни грузового сообщения я не могу исключать". Но позже заместитель министра Василий Боднар внес ясность, заявив, что пока разработка ж/д сообщения не ведется.

"О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехстороння контактная группа, она над этим работает", – сказал он 20 декабря 2019 года.

На это тут же отреагировали в ОРДЛО. Российские СМИ сообщили о намерении боевиков Луганска и Донецка восстановить железнодорожное сообщение... с Москвой. Под очевидной реакцией скрыта тревога: простые жители оккупированных территорий, очевидно, будут приветствовать возобновление ж/д сообщения с Киевом. А это не сыграет на руку российской пропаганде.

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Чтобы ответить на вопрос о перспективах возобновления железнодорожного сообщения, мы обратились напрямую к "Укрзализныце".

По данным перевозчика, в довоенном 2013-м пассажиропоток в направлении Киев – Донецк – Киев туда/обратно составил 441,6/449,0 тыс. пассажиров в год, или примерно 1,21/1,23 тыс.человек в сутки. А в направлении Киев – Луганск – Киев – 0,66/0,71 тыс. пассажиров в сутки. То есть почти 4 тысячи пассажиров перемещались из Киева в Донецк/Луганск и обратно каждый день.

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Для сравнения: то же Донецкое направление до войны уступало в пассажиропотоке направлению Киев – Львов – Киев (1,64/1,63 тыс. человек в день) и Харьковскому направлению (1,61/1,64 тыс.человек в день). При этом в Донецк людей ездило больше, чем по направлению Киев – Одесса – Киев (0,97/1,08 тыс. человек в день) или Киев – Днепр – Киев (1,35/1,31 тыс.человек).

Подробнее о ситуации с ж/д сообщением Украины с ОРДЛО читайте в нашем материале "Поезда в Донецк и Луганск: что думают железнодорожники о возобновлении сообщения".

Что касается прибыли, то по итогам 2019 года УЗ снова ждет убытки — планируется, что их размер не превысит 12 млрд гривен. Только за 10 месяцев 2019 года убытки в пригородном секторе составили 5,4 млрд гривен, среди которых задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров – 339,6 млн гривен.

Также, как известно, УЗ планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки. Индексацию тарифов планируется проводить поэтапно, по 2% ежемесячно, с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+". Часть средств – около 700 млн гривен – компания рассчитывает потратить на финансирование инвестиционной программы по обновлению подвижного состава.

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