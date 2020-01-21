Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

Ж/д собщение с Донбассом: "Укрзализныця" рассказала, сколько потеряла пассажиров

21 января, 05:20

Игорь Павловский

В Донецк из Киева ездило меньше народа, чем во Львов. Но больше, чем в Одессу

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В последнее время тема железнодорожного сообщения с регионами ОРДЛО, которые, как известно, находятся в транспортной блокаде с 2017 года, все чаще на слуху. Так, в декабре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "ни пассажирского, ни грузового сообщения я не могу исключать". Но позже заместитель министра Василий Боднар внес ясность, заявив, что пока разработка ж/д сообщения не ведется.

"О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехстороння контактная группа, она над этим работает", – сказал он 20 декабря 2019 года.

На это тут же отреагировали в ОРДЛО. Российские СМИ сообщили о намерении боевиков Луганска и Донецка восстановить железнодорожное сообщение... с Москвой. Под очевидной реакцией скрыта тревога: простые жители оккупированных территорий, очевидно, будут приветствовать возобновление ж/д сообщения с Киевом. А это не сыграет на руку российской пропаганде.

Реклама

Чтобы ответить на вопрос о перспективах возобновления железнодорожного сообщения, мы обратились напрямую к "Укрзализныце".

По данным перевозчика, в довоенном 2013-м пассажиропоток в направлении Киев – Донецк – Киев туда/обратно составил 441,6/449,0 тыс. пассажиров в год, или примерно 1,21/1,23 тыс.человек в сутки. А в направлении Киев – Луганск – Киев – 0,66/0,71 тыс. пассажиров в сутки. То есть почти 4 тысячи пассажиров перемещались из Киева в Донецк/Луганск и обратно каждый день.

В тренде
Минцифры запустило новую бесплатную услугу для водителей: подробности

Для сравнения: то же Донецкое направление до войны уступало в пассажиропотоке направлению Киев – Львов – Киев (1,64/1,63 тыс. человек в день) и Харьковскому направлению (1,61/1,64 тыс.человек в день). При этом в Донецк людей ездило больше, чем по направлению Киев – Одесса – Киев (0,97/1,08 тыс. человек в день) или Киев – Днепр – Киев (1,35/1,31 тыс.человек).

Подробнее о ситуации с ж/д сообщением Украины с ОРДЛО читайте в нашем материале "Поезда в Донецк и Луганск: что думают железнодорожники о возобновлении сообщения".

Что касается прибыли, то по итогам 2019 года УЗ снова ждет убытки — планируется, что их размер не превысит 12 млрд гривен. Только за 10 месяцев 2019 года убытки в пригородном секторе составили 5,4 млрд гривен, среди которых задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров – 339,6 млн гривен.

Также, как известно, УЗ планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки. Индексацию тарифов планируется проводить поэтапно, по 2% ежемесячно, с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+". Часть средств – около 700 млн гривен – компания рассчитывает потратить на финансирование инвестиционной программы по обновлению подвижного состава.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Укрзализныця тарифы Донбасс поезда

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто
Украинский лоукостер изменил правила перевозки багажа
Украинский лоукостер изменил правила перевозки багажаТранспорт
Водители в Украине побили алкогольный антирекорд
Водители в Украине побили алкогольный антирекордУкраина
Украинский лоукостер запускает новый рейс: что известно
Украинский лоукостер запускает новый рейс: что известноТранспорт
EASA рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана
EASA рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства ИранаУкраина
Большие планы: как может измениться транспорт Киева в 2020 году
Большие планы: как может измениться транспорт Киева в 2020 годуТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...