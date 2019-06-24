Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Железнодорожникам в Украине повысят зарплаты

24 июня, 12:52

Руководство "Укрзализныци" останется с нынешними окладами

Зарплаты работников вошедшей в число крупнейших налогоплательщиков "Укрзализныци" (УЗ) с 1 июля 2019 года вырастут на 10%. Соответствующее решение приняло правление компании, сообщает пресс-служба УЗ.

На повышение зарплат выделили около 1,5 млрд грн. Оно коснется 250 тысяч сотрудников, однако зарплаты топ-менеджеров повышаться не будут.

"Увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)", - сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Читайте также

По данным УЗ, средняя зарплата в компании с 2014 по 2018 годы выросла в 2,5 раза, а в апреле 2019 года составляла 11,34 тысячи грн. Фонд оплаты труда в "Укрзализныце" в 2018 году составил 33 млрд грн. На зарплаты своим работникам компания тратит около 42% своего дохода в год.

"Несмотря на потери значительных объемов перевозок из-за действий государства-агрессора, убытки от пассажирских перевозок, налоговые отчисления, "Укрзализныця" продолжает ежегодно инвестировать в обновление компании и выделять средства на повышение зарплат работников", — добавил Кравцов.

Напомним, ранее Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию для "Укрзализныци" на 2019-2023 годы. Стратегия призвана сделать компанию более эффективной и привлекательной для инвесторов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как вернуть деньги, если в вагоне поезда не работает кондиционер:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Укрзализныця, зарплаты, жд, железнодорожники, средняя зарплата, Евгений Кравцов

Вы сейчас просматриваете новость " Железнодорожникам в Украине повысят зарплаты". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине назначили дополнительные поезда на лето: полный список

12 июня, 19:31

По данным "Укрзализныци", в продаже есть места во всех направлениях

Украинцы могут поехать в Болгарию на поезде: маршрут и цена

13 июня, 13:09

"Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон на болгарские курорты

Стало известно, в каких сферах самые высокие средние зарплаты в Украине

8 июня, 06:06

Лидирующие отрасли назвали в Минэкономразвития

Украинцы смогут поехать в Словакию на поезде: открыта продажа билетов

7 июня, 12:42

Уже в грядущие выходные запустят ж/д рейс Мукачево – Чоп – Кошице

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

"А кто на фото?": украинская певица удивила сеть внешним видом

Назван самый полезный суп

Волнующая красотка : нидерландская модель Лори Гордеинс

Украинский нардеп-"радикал" стал многодетным отцом

Парубий: в руках "марионетки РФ" находятся несколько каналов ТВ

Политолог назвал причины возвращения гражданства Саакашвили

Няня первенца Меган Маркл и принца Гарри уволилась - СМИ

Герой финала чемпионата мира по футболу U-20 покинет Динамо

Горячие забеги девушек во время футбольных матчей

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

8 фраз, которые терпеть не могут женщины

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь