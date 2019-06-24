Железнодорожникам в Украине повысят зарплаты

Руководство "Укрзализныци" останется с нынешними окладами

Зарплаты работников вошедшей в число крупнейших налогоплательщиков "Укрзализныци" (УЗ) с 1 июля 2019 года вырастут на 10%. Соответствующее решение приняло правление компании, сообщает пресс-служба УЗ.

На повышение зарплат выделили около 1,5 млрд грн. Оно коснется 250 тысяч сотрудников, однако зарплаты топ-менеджеров повышаться не будут.

"Увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)", - сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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По данным УЗ, средняя зарплата в компании с 2014 по 2018 годы выросла в 2,5 раза, а в апреле 2019 года составляла 11,34 тысячи грн. Фонд оплаты труда в "Укрзализныце" в 2018 году составил 33 млрд грн. На зарплаты своим работникам компания тратит около 42% своего дохода в год.

"Несмотря на потери значительных объемов перевозок из-за действий государства-агрессора, убытки от пассажирских перевозок, налоговые отчисления, "Укрзализныця" продолжает ежегодно инвестировать в обновление компании и выделять средства на повышение зарплат работников", — добавил Кравцов.

Напомним, ранее Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию для "Укрзализныци" на 2019-2023 годы. Стратегия призвана сделать компанию более эффективной и привлекательной для инвесторов.

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