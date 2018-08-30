Знайте, кто вас возит: в Украине запустили электронный кабинет перевозчика

Электронный кабинет сведет к нулю коррупционные риски и будет удобен как поставщикам услуг, так и обществу, считают в Минсоцполитики

Онлайн-сервис – электронный кабинет перевозчика запустили в работу 30 августа, с его помощью автоперевозчик сможет получить лицензию, а обычные граждане проверить лицензию перевозчика, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы получим удобный продукт для чиновников, бизнеса и общества. Он (электронный кабинет – Ред.) будет работать и в открытом доступе, поэтому украинские граждане, которые пользуются маршрутками и разными видами автобусных перевозок, также смогут вбить номер перевозчика, каждого автобуса и проверить, есть ли у него вообще лицензия, право выйти на маршрут. А потом с помощью фото- или видеофиксации сообщать в Укртрансбезопасность. И это уже будет основанием для проверки этого перевозчика", – сообщил министр.

В свою очередь, и.о. главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский пояснил, что в электронном кабинете будет доступно сразу пять услуг для перевозчика. Так, с помощью сервиса грузовые и пассажирские автоперевозчики смогут получать, расширять, сужать или аннулировать лицензии онлайн.

Кроме этого, с помощью е-кабинета перевозчики смогут оперативно сообщать об изменении своих данных.

"Мы сегодня получили продукт, который предоставляет возможность сделать нашу кооперацию с каждым перевозчиком проще, более быстрой и прозрачной. В первую очередь, это удобство для тех, кто хочет получить лицензию или внести любые изменения в лицензионное дело, начиная с транспортных средств и до материально-технической базы. Никуда не нужно ехать, никаких очередей, никаких непосредственных коммуникаций с работниками Укртрансбезопасности. В офисе включили лэптоп, внесли данные, получили подтверждение", – рассказал Дидковский.

Он также подчеркнул, что электронный кабинет сведет к нулю коррупционные риски благодаря исключению непосредственной коммуникации перевозчиков с работниками Укртрансбезопасности.

Напомним, в автобусах могут стать обязательными пассажирские ремни безопасности. Мининфраструктуры планирует ввести такое требование пока только для дальних автобусных маршрутов.

Как сообщалось, автобусы и маршрутки по всей стране инспектируют после череды резонансных ДТП с множеством смертельных исходов.