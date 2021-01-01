Как сказать "спасибо" языками народов мира - вежливый тест

11 января в мире отмечается, пусть и неофициально, Международный день слова "спасибо". Не самый худший праздник, прямо скажем, объединяющий. Как вам такой факт: "спасибо", и его смысловые аналоги, присутствуют абсолютно во всех известных языках!

Проверьте себя: сумеете поблагодарить того, кто этого заслуживает, на иностранном языке?