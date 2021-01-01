Как сказать "спасибо" языками народов мира - вежливый тест
11 января в мире отмечается, пусть и неофициально, Международный день слова "спасибо". Не самый худший праздник, прямо скажем, объединяющий. Как вам такой факт: "спасибо", и его смысловые аналоги, присутствуют абсолютно во всех известных языках!
Проверьте себя: сумеете поблагодарить того, кто этого заслуживает, на иностранном языке?
Начнем? Спасибо!
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Если посмотреть на слово choukrane, то можно подумать, что речь идет об Украине. Но на самом деле это - просто "спасибо" на…
Арабском
Choukrane или shukran (шукран) - это спасибо на арабском. В Португалии - obrigado (обригаду - если благодарит мужчина) или obrigada (обригада - если благодарит женщина). На турецком спасибо - teşekkürler (тесеккюлёр).
Португальском
Choukrane или shukran (шукран) - это спасибо на арабском. В Португалии - obrigado (обригаду - если благодарит мужчина) или obrigada (обригада - если благодарит женщина). На турецком спасибо - teşekkürler (тесеккюлёр).
Турецком
Choukrane или shukran (шукран) - это спасибо на арабском. В Португалии - obrigado (обригаду - если благодарит мужчина) или obrigada (обригада - если благодарит женщина). На турецком спасибо - teşekkürler (тесеккюлёр).
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В двух из трех стран, расположенных на Скандинавском полуострове, "спасибо" пишется и звучит почти одинаково (tack, takk). Но в языке третьей страны слово спасибо пишется и звучит совсем иначе, kiitos (киитос). В какой?
Норвегия
Подсказка - в самом вопросе: Финляндия, хоть частично и расположена на полуострове географически, в состав исторической Скандинавии не входит (в отличие, например, от Дании), а ее язык не имеет ничего общего с родственными между собой шведским и норвежским. Даже при том, что шведский - второй государственный язык в Финляндии.
Спасибо на финском - kiitos, на шведском - tack (так), на норвежском - takk (таак).
Финляндия
Подсказка - в самом вопросе: Финляндия, хоть частично и расположена на полуострове географически, в состав исторической Скандинавии не входит (в отличие, например, от Дании), а ее язык не имеет ничего общего с родственными между собой шведским и норвежским. Даже при том, что шведский - второй государственный язык в Финляндии.
Спасибо на финском - kiitos, на шведском - tack (так), на норвежском - takk (таак).
Швеция
Подсказка - в самом вопросе: Финляндия, хоть частично и расположена на полуострове географически, в состав исторической Скандинавии не входит (в отличие, например, от Дании), а ее язык не имеет ничего общего с родственными между собой шведским и норвежским. Даже при том, что шведский - второй государственный язык в Финляндии.
Спасибо на финском - kiitos, на шведском - tack (так), на норвежском - takk (таак).
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Удивительно (на самом деле - вовсе нет), но в языках стран Балтии "спасибо" звучит и пишется совсем не одинаково. Как это слово пишут в Литве?
Paldies (палдис)
Paldies (палдис) - в Латвии, аčiū(ачю) - в Литве, tänan (тянан) - в Эстонии. Не перепутайте!
Ačiū (ачю)
Paldies (палдис) - в Латвии, аčiū(ачю) - в Литве, tänan (тянан) - в Эстонии. Не перепутайте!
Tänan (тянан)
Paldies (палдис) - в Латвии, аčiū(ачю) - в Литве, tänan (тянан) - в Эстонии. Не перепутайте!
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"Тода" (в переводе - жертва) - это "спасибо" на…
Венгерском
Тода - на иврите означает не только спасибо, но и “жертва” (Богу). На венгерском спасибо - köszönöm (кёсёнём), на исландском - takk (по звуку - таак, как и в норвежском).
Иврите
Тода - на иврите означает не только спасибо, но и “жертва” (Богу). На венгерском спасибо - köszönöm (кёсёнём), на исландском - takk (по звуку - таак, как и в норвежском).
Исландском
Тода - на иврите означает не только спасибо, но и “жертва” (Богу). На венгерском спасибо - köszönöm (кёсёнём), на исландском - takk (по звуку - таак, как и в норвежском).
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Данк (dank) - "спасибо" не только на нидерландском языке, но и на…
Датском
Данк - так благодарят еще и на идиш. И это не случайно: идиш - это язык евреев, живших в прошлые века в Центральной Европе (Германия, Нидерланды и другие страны). Потому слово спасибо в идиш похоже на немецкий danke и нидерландский dank - все логично.
В датском языке спасибо - tak (звучит - цак), а в искусственно созданном языке эсперанто - dankon (данкон).
Идиш
Данк - так благодарят еще и на идиш. И это не случайно: идиш - это язык евреев, живших в прошлые века в Центральной Европе (Германия, Нидерланды и другие страны). Потому слово спасибо в идиш похоже на немецкий danke и нидерландский dank - все логично.
В датском языке спасибо - tak (звучит - цак), а в искусственно созданном языке эсперанто - dankon (данкон).
Эсперанто
Данк - так благодарят еще и на идиш. И это не случайно: идиш - это язык евреев, живших в прошлые века в Центральной Европе (Германия, Нидерланды и другие страны). Потому слово спасибо в идиш похоже на немецкий danke и нидерландский dank - все логично.
В датском языке спасибо - tak (звучит - цак), а в искусственно созданном языке эсперанто - dankon (данкон).
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В каком языке спасибо - просто “спас”?
В курдском
В молдавском и румынском спасибо пишется и звучит одинаково - multumesc (мулцумеск).
А вот у курдов (этот древний народ проживает исторически в Юго-Восточной Азии) "спасибо" - это просто “спас”.
В молдавским
В молдавском и румынском спасибо пишется и звучит одинаково - multumesc (мулцумеск).
А вот у курдов (этот древний народ проживает исторически в Юго-Восточной Азии) "спасибо" - это просто “спас”.
В румынском
В молдавском и румынском спасибо пишется и звучит одинаково - multumesc (мулцумеск).
А вот у курдов (этот древний народ проживает исторически в Юго-Восточной Азии) "спасибо" - это просто “спас”.
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В этой стране, где в ходу кириллический алфавит, слово спасибо пишется и звучит так: баярлалаа.
В Болгарии
Баярлалаа - это спасибо по-монгольски. В этой стране до сих пор в ходу кириллический алфавит.
В Болгарии спасибо - благодаря. В Сербии - хвала (или hvala - в этой стране прямо сейчас в ходу и кириллица, и латиница).
В Монголии
Баярлалаа - это спасибо по-монгольски. В этой стране до сих пор в ходу кириллический алфавит.
В Болгарии спасибо - благодаря. В Сербии - хвала (или hvala - в этой стране прямо сейчас в ходу и кириллица, и латиница).
В Сербии
Баярлалаа - это спасибо по-монгольски. В этой стране до сих пор в ходу кириллический алфавит.
В Болгарии спасибо - благодаря. В Сербии - хвала (или hvala - в этой стране прямо сейчас в ходу и кириллица, и латиница).
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В каком языке, кроме французского, спасибо - это merci (мерси)? Это вопрос с подвохом, предупреждаем.
В каталанском
Mersi - это спасибо также и в люксембургском языке. Да-да, такой язык в одноименной стране на границе с Францией существует. И на самом деле он больше похож на немецкий, но слово спасибо в нем - аналог французскому.
В каталанском спасибо - это gracies.
А вот швейцарского языка в действительности просто не существует: в этой стране государственными на равных правах считаются немецкий, французский, итальянский и древний ретороманский (романш).
В люксембургском
Mersi - это спасибо также и в люксембургском языке. Да-да, такой язык в одноименной стране на границе с Францией существует. И на самом деле он больше похож на немецкий, но слово спасибо в нем - аналог французскому.
В каталанском спасибо - это gracies.
А вот швейцарского языка в действительности просто не существует: в этой стране государственными на равных правах считаются немецкий, французский, итальянский и древний ретороманский (романш).
В швейцарском
Mersi - это спасибо также и в люксембургском языке. Да-да, такой язык в одноименной стране на границе с Францией существует. И на самом деле он больше похож на немецкий, но слово спасибо в нем - аналог французскому.
В каталанском спасибо - это gracies.
А вот швейцарского языка в действительности просто не существует: в этой стране государственными на равных правах считаются немецкий, французский, итальянский и древний ретороманский (романш).
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На украинском и на чешском - "дякую". А на словацком?
Дзенькую
На польском - дзенькую (dziekuje), на чешском - дякую (dekuji).
А вот на словацком именно dakujem (дякуем) - такова особенность этого языка, в Словакии от первого лица принято говорить во множественном числе. Королевская привычка, не иначе!
Дякую
На польском - дзенькую (dziekuje), на чешском - дякую (dekuji).
А вот на словацком именно dakujem (дякуем) - такова особенность этого языка, в Словакии от первого лица принято говорить во множественном числе. Королевская привычка, не иначе!
Дякуем
На польском - дзенькую (dziekuje), на чешском - дякую (dekuji).
А вот на словацком именно dakujem (дякуем) - такова особенность этого языка, в Словакии от первого лица принято говорить во множественном числе. Королевская привычка, не иначе!
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10/10
Как правильно сказать спасибо на грузинском?
"Мадлоба!"
На грузинском правильно "мадлоба" (или "мадлобт"), а все остальные варианты неправильные: "стыдоба!"
"Спасиба!"
На грузинском правильно "мадлоба" (или "мадлобт"), а все остальные варианты неправильные: "стыдоба!"
"Стыдоба!"
На грузинском правильно "мадлоба" (или "мадлобт"), а все остальные варианты неправильные: "стыдоба!"
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