Староновогодний тест: проверь себя на знание традиций и получи предсказание

Череда зимних праздников в Украине не заканчивается. В ночь с 13 на 14 января мы во второй раз встретим Новый год, теперь – по старому стилю. Этот день связан с множеством традиций, обрядов и примет. Проверь, как хорошо ты их знаешь, и получи староновогоднее предсказание, которое обязательно сбудется.