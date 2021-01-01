Староновогодний тест: проверь себя на знание традиций и получи предсказание
Череда зимних праздников в Украине не заканчивается. В ночь с 13 на 14 января мы во второй раз встретим Новый год, теперь – по старому стилю. Этот день связан с множеством традиций, обрядов и примет. Проверь, как хорошо ты их знаешь, и получи староновогоднее предсказание, которое обязательно сбудется.
Начать праздничный тест
1/10
Старый Новый год – это Новый год по старому стилю, то есть – старому календарю. Это по какому именно?
Юлианскому
Верно. В 1918 году в Украине перешли с устаревшего по мировым стандартам юлианского календаря на более точный – григорианский. Но полностью к нему адаптироваться не смогли до сих пор. Поэтому мы дважды отмечаем Рождество – по новому календарю 25 декабря и по старому – 7 января. А также дважды – Новый год: 1 и 14 января.
60%
Григорианскому
Нет. Григорианский – это новый календарь, современный. На него в Украине перешли с устаревшего, юлианского, в 1918 году. Но полностью к нему адаптироваться не смогли до сих пор. Поэтому мы дважды отмечаем Рождество – по новому календарю 25 декабря и по старому – 7 января. А также дважды – Новый год: 1 и 14 января.
34%
Павловскому
Нет такого календаря. Есть старый – юлианский и новый – григорианский. В Украине на новый перешли в 1918-м году. Но полностью к нему адаптироваться не смогли до сих пор. Поэтому мы дважды отмечаем Рождество – по новому календарю 25 декабря и по старому – 7 января. А также дважды – Новый год: 1 и 14 января.
6%
Дальше
2/10
В какой из этих стран также празднуют Старый Новый год?
В Италии
Нет, в Италии и Хорватии такой традиции нет. Зато есть в Швейцарии. Там в немецкоязычных кантонах 14 января отмечают старый День Святого Сильвестра, то есть Старый Новый год. Кроме того старый календарь никак не могут забыть в Сербии, Черногории, Северной Македонии, Уэльсе. Там тоже два Новых года. Ну и вновь за праздничные столы 14 января садятся в Беларуси, РФ, Грузии, Молдове и других бывших советских республиках.
22%
В Швейцарии
Неожиданно, да? В немецкоязычный кантонах Швейцарии 14 января отмечают старый День Святого Сильвестра, то есть Старый Новый год. Кроме того старый календарь никак не могут забыть в Сербии, Черногории, Северной Македонии, Уэльсе. Там тоже два Новых года. Ну и вновь за праздничные столы 14 января садятся в Беларуси, РФ, Грузии, Молдове и других бывших советских республиках. А вот в Италии и Хорватии такой традиции нет.
27%
В Хорватии
Нет, в Хорватии и Италии такой традиции нет. Зато есть в Швейцарии. Там в немецкоязычных кантонах 14 января отмечают старый День Святого Сильвестра, то есть Старый Новый год. Кроме того старый календарь никак не могут забыть в Сербии, Черногории, Северной Македонии, Уэльсе. Там тоже два Новых года. Ну и вновь за праздничные столы 14 января садятся в Беларуси, РФ, Грузии, Молдове и других бывших советских республиках.
51%
Дальше
3/10
На Старый Новый год на стол принято ставить щедрую кутью. Ее, в отличие от постной, которую подают накануне Рождества, заправляют…
Салом
Да, ведь пост закончился, значит, можно себе позволить заправить кутью салом или мясом. Считается, что чем щедрее, то есть сытнее, кутья – тем удачнее будет год. В том числе в финансовом плане.
43%
Квасом
Нет такой традиции. Щедрую кутью на Старый Новый год заправляют салом или мясом. Считается, что чем щедрее, то есть сытнее, кутья – тем удачнее будет год. В том числе в финансовом плане.
8%
Медом
Мед добавляют и в постную кутью. А вот щедрую можно заправить салом или мясом. Считается, что чем щедрее, то есть сытнее, кутья – тем удачнее будет год. В том числе в финансовом плане.
49%
Дальше
4/10
А что, по традиции, должно быть главным блюдом староновогоднего праздничного стола?
Утка
Нет, птицу и рыбу на староновогодний стол не ставят. Считается, что удача может от вас из-за этого улететь или уплыть. Хорошая идея – это поросенок. Раньше считалось, что подать его к праздничному столу означает привлечь урожайный и плодовитый год.
21%
Рыба
Нет, птицу и рыбу на староновогодний стол не ставят. Считается, что удача может от вас из-за этого улететь или уплыть. Хорошая идея – это поросенок. Раньше считалось, что подать его к праздничному столу означает привлечь урожайный и плодовитый год.
15%
Поросенок
Да. Чтобы урожай в новом году был хорошим, а скот – плодовитым, раньше было принято готовить к Старому Новому году поросенка. А вот птицу и рыбу на староновогодний стол лучше не ставить. Считается, что удача может от вас из-за этого улететь или уплыть.
64%
Дальше
5/10
Важно, кто станет первым гостем в доме после наступления Старого Нового года. Лучше всего, если это будет…
Молодая женщина
Нет, согласно народным приметам, первая гостья-женщина – это к беде. Принимать пожилого мужчину – уже не так страшно, хотя и не особо почетно. А вот гость-парень, молодой мужчина – это хорошая примета, знаменующая удачный год.
9%
Молодой мужчина
Да. Согласно народным приметам, удачнее всего год сложится для хозяев, если их первым гостем 14 января станет парень, молодой мужчина. Принимать первым пожилого мужчину – тоже можно, хотя и не так почетно. А вот женщина-гостья – это к беде, считали раньше.
84%
Пожилой мужчина
Нет. Принимать первым в Старом Новом году пожилого мужчину – можно, но считается не очень почетным. Лучший гость 14 января – это парень, молодой мужчина. Это, говорят, приносит удачу на весь год. А вот гостья-женщина, согласно народным приметам, - это к беде.
8%
Дальше
6/10
13 января в Украине щедруют (делают это девчата), а 14 января – посевают (это миссия хлопцев). Гостей надо хорошенько отблагодарить. Но ни в коем случае не стоит давать им…
Деньги
Верно. Считается, что вместе с деньгами можно отдать благополучие дома. Лучше угостить щедровальников и посевальников сладостями, выпечкой, орехами, фруктами и другими вкусностями.
66%
Сладости
Сладости, пироги, орехи, фрукты и другие вкусности, которые есть в доме – давайте на здоровье. А вот деньги рекомендуют не давать гостям – считается, что вместе с ними можно отдать благополучие дома.
11%
Пироги
Пироги, сладости, орехи, фрукты и другие вкусности, которые есть в доме – давайте на здоровье. А вот деньги рекомендуют не давать гостям – считается, что вместе с ними можно отдать благополучие дома.
23%
Дальше
7/10
Со Старым Новым годом связано множество народных примет. В том числе тех, что касаются погоды. Так, если 14 января пойдет снег…
Весна будет поздней
Да, если 14 января пойдет снег, то весна, согласно приметам, наступит не скоро. Зима затянется и будет снежной.
42%
Весна будет ранней
Нет, наоборот. По народным приметам, если 14 января пойдет снег, то весна опоздает. Зима затянется и будет снежной.
22%
Лето будет дождливым
Про связь Старого Нового года и лета мы не слыхали. Но, согласно народным приметам, если 14 января пойдет снег, то весна наступит не скоро. Зима затянется и будет снежной.
36%
Дальше
8/10
Под Старый Новый год принято гадать. И главное гадание это, конечно же, на…
Будущего мужа
Конечно. Гадания и ворожба – традиционная девичья забава. Существует множество способов в этот день узнать имя суженого, «увидеть» его образ, узнать, откуда он родом. А также загадать дату будущей свадьбы.
85%
Будущую жену
Нет, гадания и ворожба – традиционная девичья забава. Существует множество способов в этот день узнать имя суженого, «увидеть» его образ, узнать, откуда он родом. А также загадать дату будущей свадьбы.
9%
Новую работу
Нет, в ночь с 13-го на 14-е января незамужние девушки гадают и ворожат на будущего мужа. Существует множество способов в этот день узнать имя суженого, «увидеть» его образ, узнать, откуда он родом. А также загадать дату будущей свадьбы.
7%
Дальше
9/10
Существует интересный способ гадания, в котором используется предмет одежды. Какой именно?
Чулок
Да. Перед сном девушки надевают новый чулок на одну ногу и ложатся в постель, приговаривая: «Суженный-ряженный, приди меня раздевать». Мужчина, который снимет чулок во сне, и станет будущим мужем. Вот только где раздобыть новые чулки во время локдауна?
34%
Носок
Нет. Нам понадобится чулок. Новый. Перед сном девушка надевает его на ногу и приговаривает: «Суженный-ряженный, приди меня раздевать». Мужчина, который снимет чулок во сне, и станет будущим мужем. Вот только где раздобыть новые чулки во время локдауна?
52%
Шарф
Нет. Нам понадобится чулок. Новый. Перед сном девушка надевает его на ногу и приговаривает: «Суженный-ряженный, приди меня раздевать». Мужчина, который снимет чулок во сне, и станет будущим мужем. Вот только где раздобыть новые чулки во время локдауна?
14%
Дальше
10/10
Чтобы год был мирным и спокойным, народные традиции рекомендуют на Старый Новый год…
Плакать
Нет. Для празднования Старого Нового года нужно собраться всей семьей и попросить друг у друга прощение за все обиды прошлого года. Также можно извиниться перед друзьями и соседями, если чем-то их обидели. И с чистой совестью начать новую жизнь.
12%
Смеяться
Смеяться тоже можно. Но главное – извиняться. Для празднования Старого Нового года нужно собраться всей семьей и попросить друг у друга прощение за все обиды прошлого года. Также можно извиниться перед друзьями и соседями, если чем-то их обидели. И с чистой совестью начать новую жизнь.
58%
Извиняться
Да. Для празднования Старого Нового года нужно собраться всей семьей и попросить друг у друга прощение за все обиды прошлого года. Также можно извиниться перед друзьями и соседями, если чем-то их обидели. И с чистой совестью начать новую жизнь.
30%
Дальше