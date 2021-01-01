Тест: паска или кулич?
Пасхальный тест-баттл! Так, как все-таки правильно: паска или кулич? Сколько бывает разновидностей писанок? Стоит ли посещать кладбище на Пасху, и что означает полная луна накануне праздника?
Проверьте себя на знание пасхальных традиций, примет и обрядов и станьте обладателем “особого приза” по результатам теста. Всех с праздником!
Начнем!
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Так, как все таки правильно на украинском: паска или кулич?
Паска
В Украине - только паска и никак иначе. Кулич - это на северо-восток от государственной границы. Само название кулич заимствовано из греческого, который к славянским языкам отношения не имеет.
53%
Кулич
В Украине - только паска и никак иначе. Кулич - это на северо-восток от государственной границы. Само название кулич заимствовано из греческого, который к славянским языкам отношения не имеет.
28%
Верно и то, и другое
В Украине - только паска и никак иначе. Кулич - это на северо-восток от государственной границы. Само название кулич заимствовано из греческого, который к славянским языкам отношения не имеет.
19%
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Паска из творога - пирамидальной формы. Что она символизирует?
Голгофу
В пасхальных блюдах изначально заложено много символизма. Сама паска - это тело Иисуса, вино - его кровь, а творожная паска символизирует Гроб Господень.
36%
Египетские пирамиды
В пасхальных блюдах изначально заложено много символизма. Сама паска - это тело Иисуса, вино - его кровь, а творожная паска символизирует Гроб Господень.
14%
Гроб Господень
В пасхальных блюдах изначально заложено много символизма. Сама паска - это тело Иисуса, вино - его кровь, а творожная паска символизирует Гроб Господень.
50%
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Только один из этих вариантов выпечки является европейским аналогом паски. Какой?
Козунак
Козунак (на фото) - эта та же паска у румын, молдаван и болгар, традиционный пасхальный хлеб. А, вот, итальянский панеттоне и немецкий штоллен, вопреки распространенному мнению, кушают на Рождество, а не на Пасху.
24%
Панеттоне
Козунак (на фото) - эта та же паска у румын, молдаван и болгар, традиционный пасхальный хлеб. А, вот, итальянский панеттоне и немецкий штоллен, вопреки распространенному мнению, кушают на Рождество, а не на Пасху.
56%
Штоллен
Козунак (на фото) - эта та же паска у румын, молдаван и болгар, традиционный пасхальный хлеб. А, вот, итальянский панеттоне и немецкий штоллен, вопреки распространенному мнению, кушают на Рождество, а не на Пасху.
21%
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Еще один неотъемлемый символ Пасхи - крашеные яйца. А что из этого - не яйца?
Дряпанки
18%
Крапанки
12%
Крашанки
15%
Мазурки
56%
Писанки
0%
Вариантов пасхального “дизайна” яиц великое множество. Основными считаются 4 технологии (писанки, крашанки, крапанки и дряпанки). А мазурки - это пасхальное печенье из Польши.
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Какой ингредиент придает при варке яйцу-крашанке классический красно-коричневый цвет?
Буряк
3%
Куркума
0%
Лук
97%
Красно-коричневый (канонический!) цвет яйца получатся, если варить его с шелухой лука. Буряк дает розовый цвет, а куркума - желтый.
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Одна из главных пасхальных традиций: именно в этот день необходимо обязательно посетить кладбище и почтить память усопших.
Это правда
13%
Это миф
87%
На самом деле это миф. Пасха - праздник радости, а не скорби. А для посещения могилок есть другой, специальный день - Радоница в культуре Украины (на 9-й день после Пасхи) или Красная горка (в восточной части страны) - спустя неделю после Пасхи.
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Если в Страстную неделю перед Пасхой - полная луна, то это значить..
Быть беде!
3%
К похолоданию
17%
Ничего не означает
80%
Дата Пасхи напрямую привязана к лунному календарю. И празднуется всегда (!) в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Таковым считается первое полнолуние после дня весеннего равноденствия (21 марта). Но есть различия в методах вычисления даты Пасхи по юлианскому (православная церковь) и григорианскому (римско-католическая) календарям. Если коротко: то в православной церкви полнолуние в период с 21 по 28 марта “не считается”, и празднования переносятся на следующий лунный цикл, на конец апреля/начало мая. Именно так произошло в 2021-м, когда католики праздновали Воскресение Христово еще 4 апреля (так как первое полнолуние случилось 28 марта), а христиане православного обряда будут праздновать 2 мая.
Что же касается примет, то они, и правда, ничего не значат, так как полнолуние перед Пасхой случается всегда, ежегодно!
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В Европе по традиции на Пасху дети находят яйца в корзинке или гнезде. Кто их там оставляет?
Утка
13%
Голубь
7%
Кролик
80%
Зоологи в шоке, но яйца в гнездо или корзинку “откладывает” пасхальный кролик. Его оправдывает лишь то, что яйца - из шоколада. Корни традиции уходят еще в языческие времена, когда кролик считался одним из символом плодородия.
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