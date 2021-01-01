Тест: паска или кулич?

Пасхальный тест-баттл! Так, как все-таки правильно: паска или кулич? Сколько бывает разновидностей писанок? Стоит ли посещать кладбище на Пасху, и что означает полная луна накануне праздника?

Проверьте себя на знание пасхальных традиций, примет и обрядов и станьте обладателем “особого приза” по результатам теста. Всех с праздником!