"Это не конец света" – эксклюзивное интервью с представителем ВОЗ

Сотрудник Всемирной организации здравоохранения рассказал о том, какими препаратами не следует лечиться от вируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения, которая еще в начале распространения коронавируса обнародовала рекомендации по борьбе с инфекцией,дал экслюзивное интервью "Сегодня".

Сотрудник центра по глобальному оповещению и реагирования ВОЗ Олег Стороженко ответил на вопросы о разработке вакцины от коронавируса и эффективных методах лечения. Когда появится вакцина? Как ищут лекарства для лечения зараженных людей? И что делать, чтобы не впадать в панику, но, в то же время, уберечься от коронавируса?

- Первый и главный вопрос: когда ждать вакцину от коронавируса?

- Определенные наработки в этой области есть. Ряд лабораторий трудятся над созданием вакцины – как на территории Европы, так и в других регионах. Мы ожидаем, что до конца года мы уже получим вакцину, которая может быть до следующего лета уже доступна для того, чтобы вакцинировать людей.

- Но пока вакцины нет. Как быть, как лечиться?

- Специфического лечения от нового коронавируса нет. В данный момент работы ведутся. В частности, сегодня было объявлено о клинических испытаниях препаратов для лечения коронавируса. Посмотрим, какими будут результаты испытаний. Что касается антибиотиков, то поскольку инфекция – вирусная, то антибиотики, безусловно, противопоказаны для лечения вирусных инфекций. Антибиотики нужно начинать только по назначению врача, после консультации врача, если начались какие-то бактериальные осложнения при имеющейся инфекции. Что касается ибупрофена, нестероидного противовоспалительного препарата, мы тоже собираем информацию. Есть данные, что использование ибупрофена может утяжелять течение инфекции. Но, опять же, мы находимся на очень ранней стадии лечения этого вируса.

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- От Вас, от официального представителя ВОЗ, мы хотели бы услышать – как уберечься от COVID-19?

- Мойте руки, потому что коронавирусы сохраняются на поверхностях, мы трогаем эти поверхности. Потом мы трогаем лицо. Есть определенная статистика – в течении минуты человек трогает свое лицо от трех до пяти раз.

- А маска? Носить ее или нет?

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- Маски носить должны только те, кто болеет. Для того, чтобы не заразить окружающих. Если вы не болеете, если вы не чувствуете никакого недомогания – в ношении маски нет никакого смысла, потому что она промокает от того, что вы дышите. Вы все равно ее трогайте руками, снимаете, одеваете – она ​​становится не чистой, не гигиеничной, и при постоянном ношении маски вы только увеличиваете риск заражения.

- Но как не паниковать в условиях всемирной пандемии?

- Все говорят, что количество смертей нарастает. Но если мы посмотрим сравнительную статистику на 10 000 населения, то цифры – они не так уж велики. Они довольно таки сравнимы со смертностью с обычным сезонным гриппом. Выздоравливает абсолютное большинство заболевших, в больницы попадает от 5% до 15% заболевших, и счастливо выздоравливает абсолютное большинство из них. То есть, не нужно воспринимать это как конец света.

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Об этом на брифинге 17 марта заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Он отметил, что ВОЗ исследует возможные риски смертности от атипичной пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена, поэтому на фоне нехватки информации на данном этапе специалисты рекомендуют принимать парацетамол.

Но при этом Линдмайер призвал не отказываться от использования ибупрофена, если он прописан по медицинским показаниям.

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