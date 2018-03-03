"Кравченко знал, кому была нужна его смерть": интервью с экс-замглавы МВД Николаем Ануфриевым

Бывший заместитель министра внутренних дел Николай Ануфриев эксклюзивно рассказал "Сегодня" о том, почему сомневается в версии самоубийства экс-главы МВД (1995-2001) Юрия Кравченко – задолго до своей гибели тот осознавал, кого надо остерегаться, хотя и общался с этим человеком.

И 13 лет спустя трагическая судьба этого человека вызывает множество вопросов. Несмотря на давно закрытое дело, слухи о том, что Юрий Кравченко якобы не сам ушел из жизни, дважды выстрелив в голову, а ему помогли, не утихают.

В канун очередной годовщины гибели экс-министра внутренних дел своими размышлениями о нем и случившемся 4 марта 2005-го делится генерал-полковник милиции Николай Ануфриев – земляк бывшего шефа МВД, которого связывали с ним многолетние служебные и дружеские отношения.

— Мы беседуем с вами на Подоле, недалеко от того места, где прощались, а затем в Ильинской церкви отпевали Кравченко. Помнится, вы сказали: "Его убили..." Не изменили мнение?

— Нет. Но свою версию пока нигде не озвучил. Мне этого не простят.

— Обозначьте хотя бы пунктиром.

— Года за три-четыре до трагедии мы общались в небольшой компании. Юрий Федорович побыл немного и ушел. Наутро спрашивает: "Долго вчера сидели?" "Да не очень, — говорю. – А что?" И он сказал напрямую: "Остерегайтесь его...", назвав того, кто был на встрече. Этот человек хорошо известен.

— Из вашего круга? Милицейского?

— Нет-нет, не из нашей системы. Но личность публичная. Между ними были нормальные, рабочие отношения. Довольно часто общались. Но оба были серьезными конкурентами на высшие должности в государстве. И в этой игре Юрия Федоровича переиграли. Больше ничего сказать не могу, иначе будет еще один труп… Добавлю только, что человек этот сегодня проживает не в Украине...

— И Кравченко его остерегался, предполагая, что тот может быть причастен к его устранению?

— Да, все правильно. Как Юрий Федорович сказал, так и получилось. Он был отличным психологом. За две-три минуты общения мог составить портрет человека. По каким-то одному ему ведомым признакам, по мелочам. И был очень точен в оценках.

— Предсмертная записка, по-вашему, принадлежала руке Кравченко? Или кто-то подделал почерк? Ваш коллега Николай Джига сомневался, что писал Юрий Федорович.

— Почерк похож. Размашистый. Но у Кравченко был помельче.

— Джига нам рассказывал, что иногда с трудом разбирал резолюции министра. А в записке слова разборчивы...

— Да, почерк был очень замысловатым. Бывало, втроем пытались разобрать.

— Допускаете ли, зная Кравченко, что он сам спрятал записку в спортивные брюки?

— Встречный вопрос: если, как утверждало следствие, имел место суицид и записка была написана собственноручно, то зачем ее прятать? Еще и в такое место, чтобы не сразу нашли? Наоборот, смысла прятать не было. Поэтому — вряд ли.

— Следствие искало блокнот, на странице которого была написана прощальная записка. И не нашло. Не странно?

— Значит, были другие записи, которые кто-то должен был прочитать. Либо, наоборот, не должен...

— В интернете гуляла медсправка, свидетельствующая о серьезных заболеваниях Кравченко — мог он из-за них решиться на роковой шаг?

— Юрий Федорович жил в очень напряженном ритме. Бесследно для здоровья такое не проходит. В то же время он прекрасно владел собой. Старался держать чувства в узде. Достойно противостоял обстоятельствам. Как всякий живой человек, мог рассердиться, расстроиться... Но стрессы снимал в спортзале, на утренних пробежках... Давал фору тем, кто моложе... Видел его в разных ситуациях и знаю, что говорю...

— Поговаривали, в последнее время злоупотреблял спиртным, нет?

— Выпить мог. Но меру знал всегда. По крайней мере, пьяным его не видел.

— Не каждый сегодняшний полицейский вспомнит такого министра — Юрия Кравченко. Зато старшее поколение милиции не забыло. Расскажете о нем?

— Он часто просил: "Предлагайте нестандартные варианты, уходите от рудиментов прошлого"... И сам был примером в этом. Призывал выдвигать на руководящие должности молодежь. Пригласил на шестимесячную стажировку в Киев перспективных ребят из разных регионов. Они побывали не только в нашей академии, министерстве, но также в Генпрокуратуре, Верховной Раде, Администрации президента, посетили музеи, театры, выставки. После окончания учебы мы не упускали выпускников из своего поля зрения, отслеживали их дальнейшую службу. И были рады результатам. Кстати, несколько офицеров из того набора и сегодня возглавляют областные управления.

— А еще что-то?

— Умел работать с ветеранами, повторял: "Когда-то и мы уйдем на пенсию, надо, чтобы люди чувствовали уважение к своей прошлой службе и к себе". Благодаря его усилиям был открыт памятник в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции, построен лицей, куда набирали ребят, ставших сиротами. С его подачи взяли шефство над детскими домами и интернатами в каждой области. Ценил литературу, искусство. Дружил с писателями, артистами...

— Не идеализируете шефа?

— Да нет. Он был разным. С достоинствами, амбициями, самолюбием, недостатками. Неординарная, незаурядная личность. Лидер. Юрий Федорович значительно опередил свое время. Видел дальше других. Был на голову выше не только в буквальном смысле. Ему прочили блестящую карьеру. Предрекали высшие посты в державе. И боялись. А значит, желали смерти. Стань он премьером, а затем и президентом — многое в Украине было бы иначе...

Справка.

Юрий Кравченко. Когда-то служил в "наружке"

Юрий Кравченко был министром внутренних дел с 1995 по 2001 год. Родился 5 марта 1951-го в Кировоградской области. В органах с 1978-го. По окончании Горьковской высшей школы милиции — инспектор ОБХСС, начальник угрозыска.

Занимал различные должности в областном УВД, аппарате МВД Украины. Служил в "семерке" — службе наружного наблюдения.

4 марта 2005-го экс-министр был найден мертвым на даче под Киевом. В то утро он должен был дать свидетельские показания по делу Гонгадзе в ГПУ. По версии следствия, Кравченко покончил с собой. Дело закрывали и вновь возобновляли.

Похоронен на Байковом кладбище.

Николай Ануфриев. Замминистра и земляк

Ануфриев Николай Иванович родился 19 апреля 1950 года в селе Ровное Кировоградской области. После школы работал столяром. Отслужив в армии, вернулся в родное село. В 1976 году окончил Харьковский юринститут.

Начинал рядовым следователем. Возглавлял Онуфриевский районный и Светловодский горрайотдел милиции. Там же познакомился с Кравченко. В МВД отвечал за кадровые вопросы. Был правой рукой министра, его заместителем и начальником Главка по работе с личным составом.

После ухода из центрального аппарата МВД – ректор Киевского института внутренних дел. Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени, знаком отличия МВД Украины "Крест Славы", медалями. Заслуженный юрист Украины. Почетный гражданин Кировограда (ныне – Кропивницкий). Сейчас возглавляет службу безопасности коммерческой структуры.