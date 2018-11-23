Вадим Новинский: "Наши цели — успешная страна и скорейший мир"

Новый руководитель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде рассказал об изменениях внутри политической силы, своих приоритетах на новом посту и о том, что будут обсуждать на первом за два года съезде партии в декабре

— Вадим Владиславович, после решения исключить из фракции Юрия Бойко и Сергея Левочкина появилась информация, что именно вас избрали главой фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде. Так ли это?

— Да, во вторник состоялось собрание нашей фракции, где меня избрали руководителем фракции партии "Оппозиционный блок" в парламенте. Александр Вилкул и Юрий Воропаев избраны моими заместителями. В среду решение было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады, а вчера это решение озвучил спикер парламента.

— Стоит ли ожидать избирателям в ближайшее время кадровых перестановок внутри фракции, а возможно, и внутри всей политической силы?

— Внутри фракции все изменения уже произошли, и никаких перестановок ждать в ближайшее время не стоит. Людей, которые пошли на нарушение устава и своих предвыборных обещаний, мы уже исключили из состава фракции. Из партии мы их исключить не можем — это прерогатива съезда.

А внутри политической силы, конечно, изменения еще могут быть. Но на все вопросы ответы даст съезд партии. Партийные организации на местах уже просят его провести. Ведь у нас не было съезда два с половиной года.

На нем мы собираемся обсудить сложившуюся ситуацию в партии, стратегию объединения со всеми прогрессивными оппозиционными силами и откроем двери для широкого объединения, чтобы составить реальную конкуренцию нынешней власти. Дата съезда пока неизвестна, но он точно состоится в декабре. Это будет первый этап. Второй этап запланирован на январь и нужен, чтобы выдвинуть кандидата в президенты от партии "Оппозиционный блок".

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— Какими будут ваши первые решения и ваши приоритеты на посту руководителя фракции?

— Мы продолжим твердо отстаивать интересы украинцев и не пойдем ни на какие компромиссы с властью. Стратегическая цель нашей партии тоже остается неизменной — успешная Украина, достижение мира на Донбассе, развитие экономики, повышение благосостояния народа. Но пока мы идем своим чередом и сложно говорить о чем-то конкретном. Сначала нужно войти в процесс. Хотя уверено могу сказать уже сейчас, что стыдно избирателям за меня не будет.

— Народный депутат Вадим Рабинович в ходе своего выступления признался, что будет "рекрутером" новой политической силы и новой парламентской группы — он будет собирать в нее народных депутатов. Можно ли говорить об угрозе существования парламентской фракции "Оппозиционный блок" и есть ли шанс у новой платформы переманить кого-то из фракции?

— Они наверняка будут пытаться это делать. Но шансов у них нет, как нет и никакой угрозы и для нашей парламентской фракции. Если и будут переходы в новую группу, то это будут единицы. Подавляющее большинство членов фракции останутся ее членами.

— Есть ли у вас стратегия противодействия такому переманиванию со стороны новых политических оппонентов?

— Наша стратегия в этом вопросе — публичность и открытость. Все, что они будут делать, будут делать кулуарно, подковерно. Наша стратегия — публичность и открытость, с помощью которых мы сможем дать отпор любым недостойным действиям.

В отличие от наших политических оппонентов, от новой платформы, у нас нет цели конкурировать с ними. У нас цель — бороться с властью, подведшей страну к катастрофе. Вот наша цель. Если их задача бороться с нами — пусть борются. Мы этого не боимся. Мы не боимся никакой конкуренции.

— Будут ли открыты двери вашей партии для тех политиков, которые разочаровались в своих партиях и политических силах и захотят примкнуть к вам?

— Всем, кто разделяет наши программные цели, мы готовы сказать: "Добро пожаловать!". Для людей, которые хотят успешную Украину, мира на Донбассе и скорейшего прекращения войны, наши двери открыты.

Напомним, ранее, 9 ноября Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович договорились о создании совместной оппозиционной платформы и будут выдвигать единых кандидатов на выборах 2019 года. А в самой политической силе утверждают, что это произошло без их ведома, и фракция не уполномочивала Бойко подписывать никаких документов.