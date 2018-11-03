В столице грузовик протаранил легковушку

Инцидент произошел в субботу, 3 ноября, в Киеве, где ранее произошла подобная ситуация. На перекрестке улиц академика Заболотного и Васильковской фура Man влетела в Daewoo, в результате чего автомобили раскидало в разные стороны дороги, сообщают "Вартові.Еспресо".

По словам обоих водителей – они двигались на зеленый свет светофора. В аварии пострадала женщина – водитель легковушки. После столкновения она потеряла сознание, однако позже пришла в себя и отказалась от госпитализации отказывается. На месте работают медики и полиция. Следователям предстоит установить, кто из водителей нарушил правила.

Напомним, 23 октября, на трассе в Обуховском районе Киевской области произошло ДТП, столкнулись автомобили Tesla и Skoda.

Также на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП, в котором по разным оценкам пострадали от 17 до 22 автомобилей. Масштабная авария случилась около 09:45 на Печерске.

Ущерб от массового ДТП, произошедшего на бульваре Леси Украинки, удастся установить после оценок страховых компаний. Также появилось видео столкновения автокрана КамАЗ с более 20 автомобилями.