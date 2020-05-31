12 участников перестрелки в Броварах останутся под арестом

В воскресенье, 31 мая, продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"По состоянию на 18 часов 12 фигурантам суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", – говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, что ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". После инцидента в Киевской области был объявлен план "Перехват".

Участникам перестрелки инкриминируют покушение на убийство. Среди пострадавших оказались три человека, двое из них попали в больницу с огнестрельными ранениями.

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Также ранее сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.

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Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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