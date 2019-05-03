9-классника сбил поезд Киев – Малин, в котором ехала его мама

Парень шел встречать свою маму и переходил пути в наушниках

Фото: Pixabay

В Киевской области электропоезд сбил школьника, который шел в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Событие произошло в Бородянском районе. 17-летний парень, который учится в 9 классе, шел встречать свою маму, которая ехала в поезде Киев – Малин. Школьник в неустановленном месте переходил пути на станции Клавдиево. Парень был в наушниках, поэтому не услышал, как поезд приближается. Вследствие этого ребенка сбил транспорт, в котором ехала его мама.

Удар был такой силы, что парень получил травму черепа и перелом бедра, его без сознания доставили в Бородянскую больницу. Известно, что пострадавший находится в реанимации.

Ранее мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, поезд Кривой Рог — Москва насмерть сбил 26-летнего мужчину. Мужчина шел по рельсам в наушниках.

Тем временем, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте.

Ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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