Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

9-классника сбил поезд Киев – Малин, в котором ехала его мама

3 мая, 21:00

Парень шел встречать свою маму и переходил пути в наушниках

Фото: Pixabay

В Киевской области электропоезд сбил школьника, который шел в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. 

Событие произошло в Бородянском районе. 17-летний парень, который учится в 9 классе, шел встречать свою маму, которая ехала в поезде Киев – Малин. Школьник в неустановленном месте переходил пути на станции Клавдиево. Парень был в наушниках, поэтому не услышал, как поезд приближается. Вследствие этого ребенка сбил транспорт, в котором ехала его мама. 

Удар был такой силы, что парень получил травму черепа и перелом бедра, его без сознания доставили в Бородянскую больницу. Известно, что пострадавший находится в реанимации.

Ранее мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, поезд Кривой Рог — Москва насмерть сбил 26-летнего мужчину. Мужчина шел по рельсам в наушниках.

Тем временем, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте.

Ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег поезд, сбил, под поезд

Вы сейчас просматриваете новость " 9-классника сбил поезд Киев – Малин, в котором ехала его мама". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаеве поезд насмерть сбил мужчину

25 апреля, 12:41

От полученных травм пострадавший скончался на месте

В Харьковской области поезд насмерть сбил пенсионера

23 апреля, 13:38

От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте

В Одессе умер 13-летний мальчик, получивший ожоги от удара током на крыше поезда

19 апреля, 17:02

Ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью

В Харькове поезд насмерть сбил пожилого мужчину

17 апреля, 13:50

Тело погибшего на железнодорожной станции обнаружил машинист

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Внучка Софии Ротару позирует в роскошной вышиванке

Начнут с Киева, а потом «до самых, до окраин»

Русская невеста Джонни Деппа сбежала из США

Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Какие группы мышц работают при отжиманиях от стены

Выбившуюся из сил собаку нашли в море за 217 км от берега

Самый точный датчик температуры и влажности Xiaomi

Высокотехнологичный дозатор для жидкого мыла

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Назван самый полезный суп

Стефанович рассказал о "войнах" между Пугачевой и Ротару