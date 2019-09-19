Белько несколько раз извинился перед всеми, кто вчера простоял в пробках из-за его действий

Встреча с Белько. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Адвокат Маси Найем, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, военный психолог Андрей Козинчук и народной депутат Яна Зинкевич встретились с задержанным Алексеем Белько, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве и госучреждения. Об этом в Facebook написал Маси Найем.

"Алексей рассказал обо всех обстоятельствах, предшествовавших вчерашним событиям. Оружие, которое было у него, зарегистрирована. Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, что также подтверждают следователи. Мотив его действий – привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие", – написал адвокат.

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Найем сообщил, что Белько несколько раз извинился перед всеми, кто вчера простоял в пробках из-за его действий.

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"Подозрение вручат сегодня. Квалификация: ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Завтра будет избрание меры пресечения. Скорее всего, будут просить заключение под стражу", - написал адвокат.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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