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Афера на миллион: в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений

27 января, 15:50

Парень работал с подельницей по старой проверенной схеме

Архивное фото

Архивное фото

В Киеве разоблачили телефонного мошенника, который обманул женщину на 1 миллион гривен. Столичная прокуратура сообщила о подозрении 23-летнему парню.

Установлено, что подозреваемый работал в паре с напарницей, которая и позвонила потерпевшей. Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек и, для избежания наказания, необходимо передать крупную сумму денег человеку, который уже ждет у подъезда.

Будучи введенной в заблуждение, женщина собрала все имеющиеся средства и уже через несколько минут передала 39 тыс. долларов США и 100 евро 23-летнему мошеннику якобы на решение проблем, которые возникли у ее дочери.

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Указанными средствами человек распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 972 тысяч гривен.

Действия "телефонного мошенника" квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Сейчас злоумышленник находится под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 973 тыс. гривен. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Киеве была обнаружена новая схема мошенничества. Ловкачи выманивают деньги у консьержек. Доверчивым женщинам рассказывают трогательные истории. Жертвы и не замечают, как раскрывают кошельки.

Напомним, также новости "Сегодня" предупреждали, что аферисты выманивают у жертв персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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Киев аферисты подозреваемый злоумышленник разоблачили

Источник: Сегодня

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