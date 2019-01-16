Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,17
32,18
УКР
Главная   Новости в Киеве   Происшествия

Аферист из Луганской области выманил тысячи долларов у трех киевлянок

Сегодня, 13:41

Мошенник рассказывал пенсионеркам о ДТП, в котором пострадали их родные

Аферист из Луганской области выманил тысячи долларов у трех киевлянок https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f16/e63/5c3f16e63d883.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f16/e63/5c3f16e63d883.jpg Происшествия Мошенник рассказывал пенсионеркам о ДТП, в котором пострадали их родные

В Киеве задержали афериста, который с сообщником обманул трех пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Жертвами мошенников стали три соседки, у которых злоумышленник "выманил" почти полмиллиона гривен. Все три женщины в течение недели обратились в полицию. По словам потерпевших, неизвестные завладели их деньгами под предлогом лечения родственников.

"Это такой распространенный вид мошенничества, когда люди представляются сотрудниками полиции, работниками социальных служб или медицинскими работниками. В основном, указанные аферы рассчитаны на граждан пожилого возраста. И правоохранители недавно задерживали группу таких лиц, которые выманивали под разными предлогами деньги у пожилых людей. В дальнейшем было доказано 10 эпизодов преступной деятельности правонарушителей", – рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Пенсионеркам злоумышленник звонил на телефон и сообщал о ДТП, в которое якобы попал кто-то из близких. Далее на лечение требовались деньги. Одна из пострадавших – 82-летняя пенсионерка – приготовила указанную сумму. Однако при общении женщина пыталась узнать подробности аварии, но мошенник растерялся и не смог ответить, затем выхватил из рук деньги и скрылся. Следующей жертвой стала ее 74-летняя соседка, которая по аналогичному сценарию отдала деньги "фельдшеру" столичной больницы.

При задержании у злоумышленника нашли 6 тысяч долларов, которыми он завладел у третьей жертвы. Деньги принадлежали 79-летней киевлянке. Правонарушителями оказались уроженцы Луганской области, 1984 и 1991 года рождения. Ранее они привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Правоохранители устанавливают местонахождение его сообщника.

Напомним, ранее мы сообщали, что в декабре была арестована банда, выманившая у украинцев 20 млн гривен через фиктивные биржи. Организатором мошенничества стал 34-летний киевлянин.

Киев, мошенничество, мошенник, пенсионерка, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость " Аферист из Луганской области выманил тысячи долларов у трех киевлянок". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевлянин поймал автовора и держал до приезда полиции

Сегодня, 12:03

Вором оказался иностранец, недавно вернувшийся из тюрьмы

Киевлянка заплатила рекордную сумму налога на доходы физических лиц

Сегодня, 09:18

В 2018 году жительница столицы заплатила в бюджет более 120 млн гривен

Украинцев обманывают с посуточной арендой квартир: как уберечься от мошенников

Сегодня, 08:12

Риелтор рассказала, что нужно делать, чтобы не стать жертвой квартирных аферистов

Объявлены в розыск двое иностранцев, избивших DZIDZIO в Киеве

Вчера, 16:09

Заочно двум мужчинам объявлено о подозрении в хулиганстве

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы