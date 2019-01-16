Аферист из Луганской области выманил тысячи долларов у трех киевлянок

Мошенник рассказывал пенсионеркам о ДТП, в котором пострадали их родные

Аферист из Луганской области выманил тысячи долларов у трех киевлянок https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f16/e63/5c3f16e63d883.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f16/e63/5c3f16e63d883.jpg 2019-01-16T13:41:08+02:00 Происшествия Мошенник рассказывал пенсионеркам о ДТП, в котором пострадали их родные

В Киеве задержали афериста, который с сообщником обманул трех пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Жертвами мошенников стали три соседки, у которых злоумышленник "выманил" почти полмиллиона гривен. Все три женщины в течение недели обратились в полицию. По словам потерпевших, неизвестные завладели их деньгами под предлогом лечения родственников.

"Это такой распространенный вид мошенничества, когда люди представляются сотрудниками полиции, работниками социальных служб или медицинскими работниками. В основном, указанные аферы рассчитаны на граждан пожилого возраста. И правоохранители недавно задерживали группу таких лиц, которые выманивали под разными предлогами деньги у пожилых людей. В дальнейшем было доказано 10 эпизодов преступной деятельности правонарушителей", – рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Пенсионеркам злоумышленник звонил на телефон и сообщал о ДТП, в которое якобы попал кто-то из близких. Далее на лечение требовались деньги. Одна из пострадавших – 82-летняя пенсионерка – приготовила указанную сумму. Однако при общении женщина пыталась узнать подробности аварии, но мошенник растерялся и не смог ответить, затем выхватил из рук деньги и скрылся. Следующей жертвой стала ее 74-летняя соседка, которая по аналогичному сценарию отдала деньги "фельдшеру" столичной больницы.

При задержании у злоумышленника нашли 6 тысяч долларов, которыми он завладел у третьей жертвы. Деньги принадлежали 79-летней киевлянке. Правонарушителями оказались уроженцы Луганской области, 1984 и 1991 года рождения. Ранее они привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Правоохранители устанавливают местонахождение его сообщника.

Напомним, ранее мы сообщали, что в декабре была арестована банда, выманившая у украинцев 20 млн гривен через фиктивные биржи. Организатором мошенничества стал 34-летний киевлянин.

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