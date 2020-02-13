Аноним "заминировал" Киев: полиция проводит рекордную проверку по всему городу

Правоохранители получили письмо с множеством объектов - от жилых домов до торговых центров

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Реклама

В Киеве зафиксировано рекордное сообщение о минировании. Около 15:00 от анонима пришло письмо правоохранителям о том, что взрывоопасные предметы заложены почти по всему городу.

"Список огромный. В нем площади, жилые дома, торгово-развлекательные центры. Сейчас эта информация проверяется", – сообщили в полиции Киева.

Там не смогли назвать точное количество "заминированных" объектов, сославшись на очень большой перечень от анонима. В полиции также не смогли ответить на вопрос, хватит ли ресурсов у правоохранителей, чтобы проверить весь город.

Впрочем, паниковать не стоит. Например, в Киевском метрополитене нам сообщили, что все станции подземки работают в обычном режиме.

"Пока указаний о закрытии станций не поступало. Метро работает в обычном режиме. Если такое сообщение появится, мы уведомим пассажиров на своем сайте и страничках в социальных сетях", – рассказали в подземке.

Отметим, что так называемый "телефонный терроризм" наказывается очень строго. Так, недавно в Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который отправил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

Самого известного "минера" – Алексея Белько, который в сентябре прошлого года угрожал взорвать мост Метро, – в конце января Днепровский райсуд Киева постановил отправить в психлечебницу. Согласно выводам экспертизы, мужчина не осознавал своих действий и его состояние за время пребывания в СИЗО не изменилось.

Также ранее он признался о своей пагубной привычке. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама