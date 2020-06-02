Антон Геращенко рассказал, какое обвинение выдвинут человеку, угрожавшему взорвать мост Метро

Также замминистра внутренних дел сообщил, что мужчину отправят на психиатрическое освидетельствование

Задержанный за угрозу взорвать мост Метров Киеве мужчина будет обвинен "в попытке теракта". Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Этот человек задержан, будет предъявлено обвинение в попытке теракта, и дальше он будет направлен на психиатрическое освидетельствование, для того, чтобы выяснить его вменяемость. Хорошо, что все закончилось безопасно, и плохо, конечно, что десятки тысяч киевлян и гостей города были вынуждены стоять в пробках, потому что нам надо было перекрыть мост, потому что мы действовали, исходя из ситуации, если бы у него была настоящая взрывчатка", – сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также Антон Геращенко объяснил ряд причин, по которым стало возможен произошедший инцидент.

"Ситуация такова, что весной, по мнению психологов, всегда обостряются чувства у тех людей, у которых есть сложности с психикой. Это раз. Второе: после двух месяцев карантина у многих людей накопилась определенная злоба, ненависть к происходящему в обществе. Возможно, это тоже часть проблемы. Слава Богу, что сегодня все прошло безопасно, профессионально, полиция немедленно выехала на место, о котором заявил "минер", на мост Метро", – сказал Антон Геращенко.

Кроме того, замминистра добавил, что переговоры с угрожавшим взорвать мост Метро человеком лично проводил начальник полиции города Киева Андрей Крищенко.

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"Сегодня" в режиме онлайн рассказывали подробности о спецоперации полициина мосту Метро.

"Бомба", которую изъяли у задержанного мужчины, оказалась муляжом.

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