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Антон Геращенко рассказал, какое обвинение выдвинут человеку, угрожавшему взорвать мост Метро

2 июня, 00:17

Сергей Пономаренко

Также замминистра внутренних дел сообщил, что мужчину отправят на психиатрическое освидетельствование

Задержанный за угрозу взорвать мост Метров Киеве мужчина будет обвинен "в попытке теракта". Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Этот человек задержан, будет предъявлено обвинение в попытке теракта, и дальше он будет направлен на психиатрическое освидетельствование, для того, чтобы выяснить его вменяемость. Хорошо, что все закончилось безопасно, и плохо, конечно, что десятки тысяч киевлян и гостей города были вынуждены стоять в пробках, потому что нам надо было перекрыть мост, потому что мы действовали, исходя из ситуации, если бы у него была настоящая взрывчатка", – сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также Антон Геращенко объяснил ряд причин, по которым стало возможен произошедший инцидент.

"Ситуация такова, что весной, по мнению психологов, всегда обостряются чувства у тех людей, у которых есть сложности с психикой. Это раз. Второе: после двух месяцев карантина у многих людей накопилась определенная злоба, ненависть к происходящему в обществе. Возможно, это тоже часть проблемы. Слава Богу, что сегодня все прошло безопасно, профессионально, полиция немедленно выехала на место, о котором заявил "минер", на мост Метро", – сказал Антон Геращенко.

Кроме того, замминистра добавил, что переговоры с угрожавшим взорвать мост Метро человеком лично проводил начальник полиции города Киева Андрей Крищенко.

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"Сегодня" в режиме онлайн рассказывали подробности о спецоперации полициина мосту Метро.

"Бомба", которую изъяли у задержанного мужчины, оказалась муляжом.

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МВД мост полиция мост метро Антон Геращенко Полиция Киева

Источник: Сегодня

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