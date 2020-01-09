"Атака" на филармонию в Киеве: уровень алкоголя у водителя был превышен в семь раз

У 28-летнего водителя с собой не было даже водительских прав

Фото: патрульная полиция Киева

Патрульная полиция Киева сообщила подробности ДТП в центре столицы, в результате которого водитель Audi врезался в здание филармонии. По данным копов, мужчина был серьезно пьян.

"На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя транспортного средства, который находился с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложить мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, гражданин согласился. Результат – 1,40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева Реклама

По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, как следствие, не справился с управлением и наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем в фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших. При этом у водителя не было водительского удостоверения.

На виновника аварии патрульные вынесли постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской в Киеве произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Кроме того, утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

Также мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Подольском районе:

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