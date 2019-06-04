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Аваков и Князев встретились с родными мальчика, погибшего от полицейской пули

4 июня, 18:48

В семью Тлявовых направят специалистов-психологов, со стороны Нацполиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования трагедии

Князев и Аваков на встрече с родными убитого мальчика. Фото: МВД Украины
Князев и Аваков на встрече с родными убитого мальчика. Фото: МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции (НП) Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой убитого пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова и принесли свои соболезнования семье погибшего. Об этом 4 июня информирует пресс-служба МВД.

"Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких", – говорится в сообщении.

Князев заверил, что со стороны Нацполиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии. По его словам, сотрудники управления НП в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

Кроме того, Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны мальчика.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", – заявил, в свою очередь, Аваков.

Напомним, по предварительной информации, двое полицейских 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. 

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


4 июня Голосеевский районный суд арестовал на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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Тег МВД, убийство, Аваков, киевская область, князев, переяслав-хмельницкий, Тлявов

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