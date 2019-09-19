Аваков опубликовал видео допроса "подрывника" моста Метро в Киеве

Белько рассказал подробности своего поступка и его мотивы

Фото: пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook опубликовал видео с Алексеем Белько, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве и госучреждения.

В небольшом ролике Белько рассказывает о своем поступке в столице, а также другие подробности. Он уточнил, что находился в состоянии наркотического опьянения.

"Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, потому что мне не давали спать шесть суток", - рассказал Белько.

По его словам, он выехал на мост, "чтобы никому не навредить".

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"Увидел ребят из подразделения КОРД, сразу сдался, не собирался ничего взрывать, потому что взрывать было нечего", - добавил Белько.

По его словам, в его машине было только зарегистрированное оружие.

При этом и глава МВД прокомментировал ЧП.

"Каждый человек должен нести ответственность за свои поступки. Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать – это и наша с вами ответственность тоже ... Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит", – написал Аваков.

Он уточнил, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько.

"О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично – министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД – ребят, проводившего вчерашнее задержание. Мы так решили!" – резмировал Аваков.

Напомним, действия Белько на мосту Метро в Киеве расследуются по статьям о хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании, статьи о терроризме нет.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

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