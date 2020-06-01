Аваков: Суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела о стрельбе в Броварах

В понедельник вечером, 1 июня, суд избрал меру пресечения еще троим фигурантам дела о стрельбе в Броварах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По Броварам: только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: одному – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Министр подчеркнул, что работа продолжается.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко показал фото задержанных.

Также Геращенко добавил, что копам известны фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах,однако называть их не стал. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба.

О том, как отреагировали на стрельбу в Броварах родственники и соседи подозреваемых, смотрите в видеосюжете:

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