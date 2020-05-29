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Аваков заявил, что силовики разберутся с ситуацией, когда интересы перевозчиков ставятся выше человеческих

29 мая, 23:51

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Вопрос, касающийся организаторов, которые привели к такому столкновению – это отдельный вопрос», - заявил Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал перестрелку в Броварах.

"Вопрос, касающийся организаторов, которые привели к такому столкновению – это отдельный вопрос. Это вопрос о непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в областной исполнительной власти. Это вопрос, где интересы перевозчиков ставятся выше людей. Вот с этим мы разберемся очень быстро в ближайшее время", – заявил он.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.

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Мол, между Киевом и Броварами ежедневно курсируют маршрутные такси. Стоимость билета – 14 гривен и 600 тысяч гривен в месяц заработка маршрутчиков. В год это – 220 млн гривен. Из-за этих денег и произошла потасовка.

После перестрелки три человека находятся в больнице с ранениями – это участники этой перестрелки. Несколько пуль попали в окна обычных жителей.

"Мне жаль этих ребят. Они приехали заработать 800 гривен в день из Винницы, из Киева. Каждый из них будет сидеть в тюрьме", – заметил Аваков.

Напомним, что 28 участников стрельбы в Броварах задержаны.

Видео: Пресс-служба МВД

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Арсен Аваков стрельба бровары перевозчики

Источник: Сегодня

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