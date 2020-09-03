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Авария на подстанции: в Киеве более тысячи домов остались без света

3 сентября, 13:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Специалисты уже работают над восстановлением электричества

В Киеве произошла авария на подстанции "Приорская", из-за чего более тысячи многоквартирных и частных домов остались без света и с низким давлением в водопроводной сети.

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Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света — 30-40 минут.

"Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что после восстановления подачи электроэнергии работники водного хозяйства наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить нужное давление в водопроводной сети.

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Ранее мы сообщали, что за состоянием электросетей будут следить дроны. В Киеве показали, как при помощи дронов специалисты обследуют линии электропередач.

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Также напомним, введение нового энергорынка будет способствовать привлечению инвестиций в электроэнергетику.

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