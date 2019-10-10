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Авария со "скорой" в центре Киева: появилось видео момента ДТП

10 октября, 16:19

Легковая машина протаранила машину медиков, которая ехала с включенными «мигалками»

Патрульная служба столицы опубликовала видео аварии, в которой перевернулся автомобиль скорой помощи в центре Киева. На видео видно, как белый легковой автомобиль, ехавший по улице Антоновича во второй полосе, протаранил машину "скорой", ехавшую по Жилянской с включенными "мигалками". От удара машина медиков перевернулась.

Відео: Патрульна поліція Києва

Напомним, ДТП произошло на перекрестке Антоновича и Жилянской около 14:30. На момент аварии в машине скорой находилась бригада медиков и пациент. Все смогли выбраться из перевернувшегося автомобиля самостоятельно. За рулем легковушки находился молодой парень. В его авто после удара сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал.

На место аварии прибыли медики, на месте сейчас четыре скорых и полиция. Оба автомобиля, попавшие в ДТП, получили серьезные повреждения: осколками стекла засыпан весь перекресток. У Ford разбита передняя часть, из разбитой машины на дорогу вытекло топливо.

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Как сообщалось ранее, в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

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Фото: moygrad

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ДТП видео машины патрульная служба протаранил

Источник: Сегодня

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