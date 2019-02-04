Автобеспредел на дорогах: ездить по Киеву становится опасно

На окраине столицы маршрутка влетела в грузовик, а в центре разбиты шесть машин

Фото: А.Ракитин.

Автобеспредел на дорогах: ездить по Киеву становится опасно Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e6/8bd/5c57e68bd84f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e6/8bd/5c57e68bd84f9.jpg 2019-02-04T09:15:00+02:00 Происшествия На окраине столицы маршрутка влетела в грузовик, а в центре разбиты шесть машин

Ездить по Киеву становится все опаснее, причем как на личном авто, так и в общественном транспорте. В конце прошлой недели в столице произошли две масштабные аварии. В крупном ДТП на площади Победы погибла женщина. А на Кольцевой дороге восемь человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком.

Фото: А.Ракитин

ДТП на площади Победы, которое произошло 31 января около 19 вечера, шокировало киевлян. По данным правоохранителей, водитель на Audi ехал по улице Дмитриевской со стороны улицы Бульварно-Кудрявской в направлении Старовокзальной. Сначала он столкнулся с Volkswagen, а потом выехал на проезжую часть площади и на огромной скорости, пролетев на красный свет через несколько полос движения, врезался в автомобиль Mazda, стоящий в тянучке. От удара машины разлетелись и задели еще три – Toyota, Daewoo и Skoda.

Фото: А.Ракитин

"В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице от полученных травм умерла женщина – водитель Mazda, водитель Audi с переломом ноги и водитель Skoda с черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки были госпитализированы", – рассказали в полиции Киева.

Там открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть", по которой виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

В субботу в Шевченковском райсуде 29-летнему подозреваемому избирали меру пресечения. На заседание его доставили на каталке в сопровождении врачей.

"Прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления – в препятствовании работе журналистов. В сентябре на ул. Ломоносова он мешал снимать на видео своего товарища, которого поймали нетрезвым за рулем, сломал видеокамеру. Кроме того, после ДТП водитель отказался добровольно предоставлять биологические образцы", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Суд к доводам обвинения прислушался и отправил водителя Audi под арест на два месяца без права залога. Образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения у него взяли принудительно, результатов пока нет.

Жертву ДТП, Милу Эбралидзе, вчера похоронили в Одессе. Женщина 17 января отметила день рождения, а в Киев приезжала в гости к дочерям.

"Мы будем бороться, чтобы убийца был наказан, но все равно мне тебя не вернут", – написала в Facebook дочь погибшей, певица Ирина Эбралидзе.

Фото: А.Ракитин

Спустя сутки еще одно масштабное ДТП произошло на Кольцевой дороге. В пятницу в 21:45 маршрутка врезалась в припаркованный у обочины грузовой автомобиль. По одной из версий, столкновение произошло из-за усталости водителя. По данным ГУ НП Киева, в ДТП пострадали восемь человек – водитель и пассажиры маршрутки. У 53-летнего мужчины, который сидел впереди, диагностировали переломы ног: его зажало между сиденьем и панелью приборов, так что вытаскивать пострадавшего пришлось спасателям с помощью гидравлического инструмента. Еще одна женщина получила перелом предплечья, остальные отделались менее серьезными травмами. Идет следствие.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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