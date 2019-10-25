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Автобусы с футбольными фанатами забросали камнями в Киеве (видео)

25 октября, 12:20

Происшествие произошло после матча «Динамо» - «Копенгаген»

В Киеве забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками. Произошло это на улице Большой Васильковской, после матча киевского "Динамо" и датского "Копенгагена" он закончился, напомню вничью.

Чьи именно фаны были в салонах в полиции пока не сообщают. Никто не пострадал. Во всех трех автобусах разбиты окна. Правоохранители задержали пятерых молодых людей, которые бродили возле разбитых бусов. Проверяют, причастны ли те к нападению.

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Октябрь этого года богат на происшествия с футбольными фанатами. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что Германии вспыхнул поезд с сотнями футбольных фанатов. Огонь вспыхнул в передней части поезда, и дым начал быстро распространяться. Горящий состав остановил на станции Белвью, где спасатели эвакуировали пассажиров.

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Правда, порой происшествия устраивают сами фанаты. Так, еще летом, футбольный матч закончился многотысячными погромами в Париже. Алжирские болельщики устроили беспорядки после выхода своей сборной в полуфинал Кубка африканских наций. Хулиганы выбили витрины в нескольких магазинах в центре столицы, угнали мотоциклы и украли товары.

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Киев автобусы футбольные фанаты

Источник: Сегодня

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