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Автопожары под Киевом: сожгли машину депутата и автомобиль на футбольном поле

Сегодня, 15:12

Правоохранители разыскивают поджигателей

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
Автопожары под Киевом: сожгли машину депутата и автомобиль на футбольном поле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7da/4ce/5c57da4ce466f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7da/4ce/5c57da4ce466f.png Происшествия Правоохранители разыскивают поджигателей

Правоохранители разыскивают лиц, которые осуществили поджоги автомобиля депутата Ирпенского городского совета и автомобиля на футбольном поле в селе Счастливое.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, в полицию поступило заявление от 36-летнего депутата Ирпенского горсовета о том, что неизвестные подожгли его автомобиль Mitsubishi Outlander.

Установлено, что огонь уничтожил моторный отсек, капот и панель приборов автомобиля с иностранной регистрацией, принадлежавшего депутату Ирпенского горсовета. Пожар был быстро ликвидирован. Из людей никто не пострадал.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.

Как сообщила пресс-служба Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода", автомобиль принадлежит депутату Ирпенского горсовета от ВО "Свобода" Лаврентию Кухалейшвили.

Кроме того, в селе Счастливое (Бориспольский район) на стадионе произошло возгорание автомобиля неизвестной марки, которую поджег неустановленный человек. Огонь уничтожил автомобиль полностью, также сгорела часть синтетического покрытия футбольного поля. Сотрудники Бориспольского отдела полиции устанавливают причины пожара и владельца сгоревшего автомобиля.

Напомним, в декабре 2018 года неизвестные обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко. Правоохранители сообщили, что по факту нападения на автомобиль мэра Березани открыто уголовное производство. Ведется следствие. "Мы выясняем все подробности инцидента. На данный момент открыто уголовное производство по статье 296 – хулиганство с применением огнестрельного оружия", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

В местных СМИ появилась информация, что в данное время Тимченко находится в больнице. Стрельба произошла 2 декабря около 19:00, когда автомобиль березанского градоначальника ехал по дороге Березань – Переяслав. Автомобиль мэра догнали неизвестные и произвели два выстрела, вероятно, из обреза охотничьего ружья. В машину попала картечь.

Кроме того, в марте 2016 года под Киевом неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль замглавы поселкового совета Ирпенского района. По машине стреляли из иномарки серого цвета. В результате происшествия никто не пострадал.

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Источник:

Интерфакс-Украина

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