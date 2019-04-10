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Балконы-убийцы в Киеве: появились подробности ЧП в многоэтажке

Сегодня, 14:22

Инцидент произошел в доме еще советской постройки, поэтому балкон начал расползаться от старости

Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook.
Балконы-убийцы в Киеве: появились подробности ЧП в многоэтажке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dd1/118/5cadd11186967.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dd1/118/5cadd11186967.jpg Происшествия Инцидент произошел в доме еще советской постройки, поэтому балкон начал расползаться от старости

Стали известны подробности обрушения балкона в жилом доме на улице Армянской, 3 в Дарницком районе столицы.

Как сообщили "Сегодня" столичные спасатели, ЧП произошло накануне, 9 апреля. Жилой дом – советской постройки, и, по словам спасателей, на самом деле балкон не обрушился, а просто начал расползаться от старости. Так, одна из плит с облицовкой весом под 50 кг зависла на восьмом этаже и могла упасть вниз, покалечив или убив людей.

Спасатели выехали на место ЧП и срезали все опасные конструкции.

Ранее сообщалось о серьезном происшествии, которое произошло в пригороде столицы – Вышгороде. По словам очевидцев, в девятиэтажке на ул. Шолуденко, 7 обвалился балкон на втором этаже, под которым находится какая-то пристройка.

Также в Днепропетровской области рухнул балкон, два человека вследствие ЧП оказались в реанимации – это два брата, которые в момент обрушения были на балконе. Соседи сообщали, что дом пошел трещинами два года назад. Переписку со всеми инстанциями начали в январе 2016 года. С тех пор, говорят жильцы, к ним регулярно приезжали комиссии, осматривали здание и сделали вывод – проседать оно перестало.

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Тег балкон

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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