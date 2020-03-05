Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в Борисполе

Задержанным спецназом в Борисполе мужчиной, который наехал на полицейского и угрожал застрелить себя, является боевик бандформирования "Оплот" Зураб Тавберидзе. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный", ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным сайта "Миротворец", 44-летний Тавберидзе является уроженцем Донецка. До начала войны он входил в банду, участники которой обвинялись в 84 угонах дорогих машин, которые потом перегоняли за границу. Сообщается также, что бандой угонщиков руководила жена Тавберидзе. При этом 28 октября 2013 года Тавберидзе был приговорен в Донецке к 11 годам тюрьмы за угоны машин.

С весны 2014 года он входил в группировку из 30 человек, которая совершала вооруженные нападения на автозаправочные станции, банковские учреждения, частные автомобили в Донецке, Макеевке и Енакиеве.

/ Фото: Киев Оперативный Реклама

Он находится в розыске за угон. Есть постановление суда о разрешении его задержания с целью привода.

Скриншот

Брат Тавберидзе с 2013 года находится в розыске, а по данным "Киева Оперативного", он в РФ отбывает срок также за угоны машин.

Напомним, в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так называемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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