Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в Борисполе

5 марта, 15:26

Наталья Руда

Задержанным оказался разыскиваемый за угоны авто Зураб Тавберидзе

Задержанным спецназом в Борисполе мужчиной, который наехал на полицейского и угрожал застрелить себя, является боевик бандформирования "Оплот" Зураб Тавберидзе. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный", ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным сайта "Миротворец", 44-летний Тавберидзе является уроженцем Донецка. До начала войны он входил в банду, участники которой обвинялись в 84 угонах дорогих машин, которые потом перегоняли за границу. Сообщается также, что бандой угонщиков руководила жена Тавберидзе. При этом 28 октября 2013 года Тавберидзе был приговорен в Донецке к 11 годам тюрьмы за угоны машин.

С весны 2014 года он входил в группировку из 30 человек, которая совершала вооруженные нападения на автозаправочные станции, банковские учреждения, частные автомобили в Донецке, Макеевке и Енакиеве.

/ Фото: Киев Оперативный

Реклама

Он находится в розыске за угон. Есть постановление суда о разрешении его задержания с целью привода.

Скриншот

Скриншот

Брат Тавберидзе с 2013 года находится в розыске, а по данным "Киева Оперативного", он в РФ отбывает срок также за угоны машин.

Напомним, в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так называемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Борисполь Донецк Донбасс Оплот задержание боевик угонщик

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
Звезде русского шансона запретили въезд в Украину на три года
Звезде русского шансона запретили въезд в Украину на три годаПроисшествия
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимации
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимацииУкраина
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИ
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИПроисшествия
В центре Киева малолетние школьники угрожали прохожим из-за замечания (видео)
В центре Киева малолетние школьники угрожали прохожим из-за замечания (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...