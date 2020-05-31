Бандитские разборки в Броварах: под стражей уже 11 человек

В Броварах Киевской области, где на этой неделе произошла перестрелка с участием десятков человек, продолжают избирать меры пресечения участникам инцидента.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Киевской области, по состоянию на 31 мая были задержаны 30 человек, а 23 из них объявили о подозрении.

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Кроме того, вдобавок к шести фигурантам случившегося, которых поместили под стражу накануне, сегодня на ближайшие 60 суток под стражей без права внесения залога оказались еще пятеро человек.

Напомним, что ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". После инцидента в Киевской области был объявлен план "Перехват".

Также, по словам Геращенко, в МВД знают фамилии, имена, отчества, а также адреса более 60 участников перестрелки, хотя задержанных пока что вдвое меньше. Для всех задержанных требуют меру пресечения в виде двух месяцев под стражей.

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