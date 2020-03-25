Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

Под Киевом беременная женщина с подозрением на COVID-19 родила

25 марта, 10:59

Наталья Руда

Родился мальчик в роддоме в Белой Церкви

Беременная жительница Ирпеня, у которой накануне был диагностирован коронавирус, родила мальчика. Об этом сообщила экс-кандидат в народные депутаты Михайлина Скорик-Шкаровская на своей странице в Facebook.

"Ночью ее действительно перевезли из родильного в Ворзеле, где она лежала изолированная в отделении патологии, в Белую Церковь. Роддом БЦ, так же как и больница №3, определен как опорный для больных коронавирусом беременных со всей Киевской области. Там женщина сегодня успешно родила ребенка – это мальчик весом 3600", – написала Скорик-Шкаровская.

По данным медиков, состояние роженицы и ребенка удовлетворительное.

Реклама

Напомним, 20 марта беременной женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат же мазка на ПЦР-анализ, который поступил 24 марта, подтвердил инфицирование коронавирусом. При этом окончательный диагноз пока что не сообщался. В результате многоэтажный дом, в котором живет женщина, продезинфицировали.

В тренде
Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

Подробнее смотрите в сюжете:

Напомним, в столице зафиксирован 31 случай инфицирования коронавирусом, в Киевской области – 22 случая.

Также сообщалось что в столичном Институте Сердца врачи провели сверхсложную операцию человеку, у которого подозревают заражение коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин ирпень киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 мартаУкраина
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихсяПроисшествия
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: стоит стена огня и дыма (видео)
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: стоит стена огня и дыма (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...