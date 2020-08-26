Без матери остались пятеро детей: в Киеве иностранец убил проститутку

По предварительной информации, американец пытался сбежать и был задержан в аэропорту

В Киеве в арендованной квартире на улице Филатова, 1/22 прошлой ночью произошло убийство проститутки, в котором подозревается иностранец.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"В третьем подъезде снимал квартиру американец по имени Майк. Ночью к нему сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов – сутенер пришел ее спасать, но дверь никто не открывал. Тогда сутенер поломал замки в одной из припаркованых машин во дворе, вытащил набор инструментов и начал долбать дверь. Открыть ее не удалось (и он даже наоборот как-то еще больше заблокировал квартиру)", - говорится в сообщении паблика.

По данным паблика, уже утром к двери якобы подошел сосед и вызвал полицию, а в квартире в это время находился американец и просил о помощи. Он говорил, что ему плохо и он задыхается.

/ Фото: Киев Оперативный

"Приехали хозяева с документами на квартиру и бойцы МЧС (ГСЧС – ред.) вскрыли дверь. Майка увезла скорая. Через час хозяева за диваном обнаружили труп проститутки. Оказалось, что он ее задушил. Майк из больницы сбежал, вечером его задержали в аеропорту", – уточняется в паблике.

Убитой женщиной оказалась мать пятерых детей.

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