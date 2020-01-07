Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Бездомные сожгли зал игровых автоматов в Киеве: видео

7 января, 18:28

Брошенное владельцами заведение находилось в здании центрального автовокзала Киева

Пожар в зале игровых автоматов. Занялось утром в помещении возле центрального автовокзала Киева. Черный густой дым накрыл все вокруг. Как рассказали свидетели, в радиусе четырех метров разглядеть хотя бы что-то было нереально. От бывшего зала игровых автоматов почти ничего не осталось. Повредил огонь и соседнее заведение, едва не перекинулся на банк и аптеку. Спасли пожарные, которые оперативно потушили огонь. По словам очевидцев, подожгли здание – бездомные.

"Автоматы съехали и оставили пустое помещение, сняли сигнализацию, вот бомжи туда и поселились. Человек шесть. Вчера с утра поселились сюда бомжи и жгли, устраивали феерверки", – рассказывает Дмитрий Чернов, очевидец.

Светлана Водолага, спикер ДСНС Киева:

"Существовала угроза распространения на рядом расположенные здания. Спасатели сразу приступили к тушению пожара. Жертв и пострадавших в результате пожара нет".

Напомним, 26 декабря полиция отчиталась о закрытии всех 5300 залов игровых автоматов и подпольных казино по всей Украине, о которых ей было известно. Уверяют, что ни одного работающего заведения для азартных игр уже не осталось. Но если такие обнаружатся, граждан призывают сообщать об этом на правительственную горячую линию 1545*5.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автовокзал пожары игровые автоматы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
В Киеве пропала 13-летняя школьница
В Киеве пропала 13-летняя школьницаПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемых
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемыхПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...