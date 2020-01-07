Бездомные сожгли зал игровых автоматов в Киеве: видео

Пожар в зале игровых автоматов. Занялось утром в помещении возле центрального автовокзала Киева. Черный густой дым накрыл все вокруг. Как рассказали свидетели, в радиусе четырех метров разглядеть хотя бы что-то было нереально. От бывшего зала игровых автоматов почти ничего не осталось. Повредил огонь и соседнее заведение, едва не перекинулся на банк и аптеку. Спасли пожарные, которые оперативно потушили огонь. По словам очевидцев, подожгли здание – бездомные.

"Автоматы съехали и оставили пустое помещение, сняли сигнализацию, вот бомжи туда и поселились. Человек шесть. Вчера с утра поселились сюда бомжи и жгли, устраивали феерверки", – рассказывает Дмитрий Чернов, очевидец.

Светлана Водолага, спикер ДСНС Киева:

"Существовала угроза распространения на рядом расположенные здания. Спасатели сразу приступили к тушению пожара. Жертв и пострадавших в результате пожара нет".

Напомним, 26 декабря полиция отчиталась о закрытии всех 5300 залов игровых автоматов и подпольных казино по всей Украине, о которых ей было известно. Уверяют, что ни одного работающего заведения для азартных игр уже не осталось. Но если такие обнаружатся, граждан призывают сообщать об этом на правительственную горячую линию 1545*5.

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