Бежали по кипятку: как в Киеве спасались пассажиры угодившей в яму маршрутки (видео)

Люди выходили из маршрутки прямо на улицу, залитую кипятком

Фото: t.me/kyivpatrol

В сети опубликовали видео ЧП со столичной маршруткой, которая вечером 13 января оказалась в эпицентре масштабного прорыва трубы с кипятком возле торгового центра Ocean Plaza на улице Антоновича.

Так, маршрутка угодила в провал и не смогла продолжить движение, а пассажиры начали выходить из автобуса прямо на затопленную кипятком улицу. Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua", людям никто не помогал и они получили ожоги, чтобы спастись.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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Ранее мы писали, чтоиз-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек остаются в больнице.

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Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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