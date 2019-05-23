Битва на метлах: в Киеве коммунальщики подрались с прохожими

Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана

Скриншот.

На столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями, сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана.

"На перекрестке Тулузы и Ромена Роллана что-то не поделили коммунальщики и местные парни. Ну и начали выяснять отношения кулаками, метлами и палками", – говорится в сообщении.

Причины конфликта не сообщаются, также нет информации о том, пострадал ли кто-то в результате драки.

Напомним, что на Печерске подрались две дворничихи после совместного распития алкоголя. Компания выпивала и женщины поссорились, между ними произошла драка и мужчина решил вмешаться. Он схватил нож и ударил потерпевшую. Женщина выбежала на улицу, где прохожие помогли ей вызвать "скорую". 29-летнего злоумышленника задержали, мужчина ранее был судим за убийство.

Также мы сообщали, что жители одной из пятиэтажек Днепра устроили драку с коммунальщиками, которые собирались спилить деревья на одном из центральных проспектов. Люди выступили против спила деревьев, утверждая, что городские службы собирались уничтожить здоровые и мощные деревья, оставляя при этом нетронутыми аварийные растения. Когда возмущенные горожане потребовали от работников зеленстроя прекратить работы, те попросту вытолкали их вон. При этом после скандала спил деревьев был прекращен.

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