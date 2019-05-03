Боевик в Киеве: полицейские с погоней и стрельбой задержали угонщика машины

Преступник во время погони пытался сбежать от полиции и ударил одного из оперативников

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В киевскую полицию обратился владелец Honda CR-V и сообщил об исчезновении машины, которую он оставил возле дома на улице Дмитриевской. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который обоснованно подозревается в похищении иномарки", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские нашли угнанный автомобиль, который уже был на других номерных знаках. Оперативники увидели, что в угнанное авто садится злоумышленник, один из правоохранителей успел сесть на пассажирское сиденье, чтобы задержать преступника.

"Водитель не отреагировал на законные требования полицейского остановиться и тронулся с места, а другие сотрудники начали преследовать их. Сотрудник полиции, который ехал в машине с подозреваемым, предупредил его о применении табельного огнестрельного оружия и совершил четыре выстрела в моторный отсек, чтобы остановить автомобиль. Впрочем, правонарушитель продолжил двигаться уже по встречной полосе, при этом несколько раз ударил полицейского. Проехав некоторое расстояние, злоумышленник остановился и пытался убежать, но его задержали и доставили в управление полиции", – уточнили в полиции.

Подозреваемым оказался 47-летний киевлянин, который уже является подсудимым за совершение аналогичного преступления.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуются уголовные производства по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

Напомним, в Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном Mercedes, пострадала 14-летняя девочка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевик в Киеве: полицейские с погоней и стрельбой задержали угонщика машины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"