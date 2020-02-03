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В теплотрассе возле школы в Киеве поселились бездомные

3 февраля, 15:10

Александр Марущак

"Гости" ведут себя агрессивно и на контакт не идут

Фото: facebook.com/DVisti/

Фото: facebook.com/DVisti/

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В Дарницком районе столицы обнаружили бездомных, которые поселились в колодцах теплотрассы. Бездомные обжили два колодца на перекрестке улиц Тростянецкой и Санаторной.

По информации местных жителей, "гости подземелья" ведут себя агрессивно и на контакт не идут. Люди переживают за безопасность своих детей, которые по дороге в школу проходят мимо колодцев, где живут бездомные. Возле указанной теплотрассы находится школа №291.

Как пояснила сайту "Сегодня" депутат Киеврады Анна Сандалова, она обратилась к мэру Киева и в столичную полицию с требованием навести порядок в указанном месте и решить проблемы людей без определенного места жительства. По словам ее помощника, в теплотрассе проживают пятеро бездомных.

"Важно, чтобы этих людей не просто выгнали из колодца теплотрассы, но и оказали посильную помощь, интегрировали в общество – помогли восстановить документы и поселиться в приют для бездомных. Скорее всего, этим будет заниматься балансодержатель территории КП "Киевтеплоэнерго". Но пока нам не пришел ответ на депутатский запрос от города и полиции", – прокомментировал помощник депутата.

Ранее сообщалось, что под стенами больницы скорой помощи на ул. Братиславской в Киеве обнаружили труп бездомного мужчины.

Также в прошлом году Рада приняла закон о предоставлении убежища бездомным.

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Киев школа бездомные бомжи дарницкий район

Источник: Сегодня

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