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"Боль усилилась": Анастасия Луговая рассказала о своем самочувствии

7 августа, 18:53

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина призналась, что начала "немного" походить на себя

Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать мужчина в поезде, рассказала, что спустя неделю после нападения усилились боли в челюсти, пострадавшей от ударов агрессора.

Об этом женщина рассказала в своем Instagram.

"Неделя! Не верится, что неделю своей жизни я провела так. Вчера не писала, так как боли становятся сильнее именно в челюсти", - призналась она.

Женщина добавила, что минувшей ночью проснулась от боли, пыталась ее терпеть, но с далась и попросила вколоть ей медикаменты.

В то же время Луговая призналась, что ее "радует то, что опухлость спала", и она "теперь уже похожа на себя".

Также женщина вспомнила историю об одном из своих разговоров с врачом.

"Зашел доктор ко мне и говорит: "Анастасия – это ведь Воскресшая?!" Если честно, до слез. А ведь, действительно, так и вышло", - резюмировала она.

Напомним, в поезде Мариуполь – Киев на Анастасию напал мужчина и жестоко ее избил, пытаясь изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья , 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

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избиение состояние насильник нападение

Источник: Сегодня

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