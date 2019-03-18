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Большая авария на Дорогожичах: столкнулись три машины и маршрутка

Сегодня, 20:22

В аварии пострадали четыре человека, на месте – огромная пробка

Большая авария на Дорогожичах: столкнулись три машины и маршрутка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fe1/d88/5c8fe1d888abe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fe1/d88/5c8fe1d888abe.jpg Происшествия В аварии пострадали четыре человека, на месте – огромная пробка

В Киеве неподалеку от станции метро "Дорогожичи", на перекрестке улиц Телиги и Щусева, столкнулись три легковых автомобиля и маршрутка. Машины очень сильно разбиты, чудом обошлось без жертв.

В аварии пострадали четыре человека. Дорога засыпала разбитым стеклом.

В направлении Шулявки и Лукьяновки образовалась масштабная пробка.

Напомним, утром в понедельник, 18 марта, Киев замер в пробках. По данным сервиса Google Maps, в связи с ремонтом Шулявского путепровода обездвижен проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская". 

Ранее автомобиль Renault Scenic влетел в электроопору на улице Жилянской в Киеве 18 марта. Водитель авто ехал в сторону Старовокзальной, не справился с управлением и на большой скорости "влетел" в столб. После удара машину сразу объял пожар.

Также сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Кроме того,  на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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Тег Киев, ДТП, столкнулись, дорогожичи, аварии

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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