Большая авария на Дорогожичах: столкнулись три машины и маршрутка

В аварии пострадали четыре человека, на месте – огромная пробка

Большая авария на Дорогожичах: столкнулись три машины и маршрутка Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fe1/d88/5c8fe1d888abe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fe1/d88/5c8fe1d888abe.jpg 2019-03-18T20:22:00+02:00 Происшествия В аварии пострадали четыре человека, на месте – огромная пробка

В Киеве неподалеку от станции метро "Дорогожичи", на перекрестке улиц Телиги и Щусева, столкнулись три легковых автомобиля и маршрутка. Машины очень сильно разбиты, чудом обошлось без жертв.

В аварии пострадали четыре человека. Дорога засыпала разбитым стеклом.













В направлении Шулявки и Лукьяновки образовалась масштабная пробка.

Напомним, утром в понедельник, 18 марта, Киев замер в пробках. По данным сервиса Google Maps, в связи с ремонтом Шулявского путепровода обездвижен проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская".

Ранее автомобиль Renault Scenic влетел в электроопору на улице Жилянской в Киеве 18 марта. Водитель авто ехал в сторону Старовокзальной, не справился с управлением и на большой скорости "влетел" в столб. После удара машину сразу объял пожар.

Также сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Кроме того, на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.