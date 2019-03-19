"Больше влезет". В Киеве водитель выломал дверь в переполненной маршрутке

Маршрутчик пытался отремонтировать неисправную дверь, однако дверь отвалилась полностью

Фото: скриншот с видео.

"Больше влезет". В Киеве водитель выломал дверь в переполненной маршрутке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f6/b21/5c90f6b217679.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f6/b21/5c90f6b217679.jpg 2019-03-19T16:12:00+02:00 Происшествия Маршрутчик пытался отремонтировать неисправную дверь, однако дверь отвалилась полностью

В Киеве произошло очередное ЧП с маршруткой. Так, в маршрутке № 155 (ст. м. "Почайна" – Кольцевая дорога) водителю пришлось оторвать дверь, чтобы выпустить пассажиров из транспорта.

Соответствующее видео опубликовали в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

На ролике, который сняли очевидцы, видно, как водитель пытается отремонтировать, судя по всему, сломанную дверь, однако после безуспешных попыток дверь полностью отвалилась.

В комментариях пользователи сети предположили, что дверь выламывали сами пассажиры внутри маршрутки, а водитель просто убрал ее.

"Люди и выламывают дверь когда битком набиваться и думают что транспорт резиновый. А водитель как мне кажется не чинил дверь а достал ее", "Это он дополнительные места хотел сделать", "Да снять ее, ту дверь, вообще. Больше влезет по 8 гривен, проветривание", – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь). В маршрутке отвалилась задняя дверь – на фото видно, что она лежит рядом с автобусом на асфальте.

Также во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие произошло в час пик, когда эта маршрутка битком набита пассажирами.

Напомним, накануне в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой близ станции метро "Дорогожичи".

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