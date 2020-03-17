Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Большой пожар на Святошино потушили: горела свалка шин

17 марта, 15:34

Мила Князьская-Ханова

Пожар тушили около часа

В столице спасатели потушили большой пожар на Святошино. Там на улице Федора Кричевского, 19, горели шины, которые находились на открытом воздухе, сообщает ГСЧС Киева.

Так, пожарных вызвали в 11:20. Уже в 11:44 спасатели локализовали пожар на площади 100 кв. м и в 12:13 – ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

Реклама

Напомним, спасатели 16 марта днем выезжали на тушение масштабного пожара в центре Киева. Там загорелось здание на улице Олеся Гончара. Изначально сообщалось, что горит здание №30, однако позже оказалось, что возгорание произошло в соседнем отселенном здании №32в.

В тренде
Карантин в Киеве: школьники приходят на секции, а по улицам люди ходят без масок (фото)

Отметим, что на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий по улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились химические отходы, которые хранились для дальнейшей утилизации. К счастью, после пожара опасных веществ в воздухе не обнаружили.

А как правильно вести себя в случае пожара – смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели святошино ГСЧС потушили

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)Украина
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...