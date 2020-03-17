Большой пожар на Святошино потушили: горела свалка шин

В столице спасатели потушили большой пожар на Святошино. Там на улице Федора Кричевского, 19, горели шины, которые находились на открытом воздухе, сообщает ГСЧС Киева.

Так, пожарных вызвали в 11:20. Уже в 11:44 спасатели локализовали пожар на площади 100 кв. м и в 12:13 – ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

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Напомним, спасатели 16 марта днем выезжали на тушение масштабного пожара в центре Киева. Там загорелось здание на улице Олеся Гончара. Изначально сообщалось, что горит здание №30, однако позже оказалось, что возгорание произошло в соседнем отселенном здании №32в.

Отметим, что на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий по улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились химические отходы, которые хранились для дальнейшей утилизации. К счастью, после пожара опасных веществ в воздухе не обнаружили.

А как правильно вести себя в случае пожара – смотрите в сюжете "Сегодня":

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